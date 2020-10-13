«Правоохранители действуют профессионально и в соответствии с законом»: Дегтярев — о жестком разгоне субботнего митинга в Хабаровске

Силовики, которые 10 октября на акции в Хабаровске жестко впервые за все время протестов разогнали протестующих, действовали «профессионально, в соответствии с регламентами и самое главное — в соответствии с законом». Так посчитал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев (его слова передает местное издание AmurMedia).

«Пусть каждый сделает выводы самостоятельно. — говорит Дегтярев. — Я со своей стороны могу сказать однозначно, что каждый имеет право на выражение своего мнения, в том числе политического, но в рамках закона. Наши правоохранители все местные», — заявил он, отметив, что «больше добавить нечего».

Дегтярев также уверил, что увидел среди протестующих «много провокаторов», которые, по его мнению, недовольны, что протест «проходит мирно»: «Оскорбления полиции, которые видны на записях, переход на личности, угрозы и разбитые палатки — ничего другого правоохранителям не остается делать, кроме того, как пресечь это».

10 октября в Хабаровске силовики впервые разогнали акцию в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала. Сотрудники ОМОНа стали зачищать территорию, где собрался мирный митинг. Владелец «Фургаломобиля» тогда потерял сознание, так как его били дубинками по голове, одному из протестующих сломали нос.

Против двух участников акций протеста — Александра Приходько и Анастасии Субботниковой — возбудили уголовное дело по «дадинской» статье — о неоднократном нарушении порядка проведения публичных мероприятий (ст. 212.1 УК). Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Акции в поддержку Фургала начались в Хабаровске 11 июля. Сам экс-губернатор сейчас находится в московском СИЗО «Лефортово». Ему вменяют организацию убийств бизнесменов в 2004–2005 годах. Фургал свою вину не признает, на одном из судебных заседаний он рассказывал об угрозах со стороны следствия. Врио губернатора региона стал Михаил Дегтярев, который до этого был депутатом Госдумы от ЛДПР. Протестующие выступили против его назначения.