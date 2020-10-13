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№ 112 от 12 октября 2020Читать номер
Под Новосибирском задержали полицейского по подозрению в убийстве трансгендерной девушки (18+)
В Новосибирской области сотрудники правоохранительных органов задержали полицейского по подозрению в убийстве трансгендерной девушки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Тело 24-летней Виктории Басаковской со следами насильственной смерти обнаружили вчера вечером. По версии следствия, около недели назад подозреваемый — 20-летний сотрудник патрульно-постовой службы — во время ссоры задушил свою знакомую, вывез ее тело за пределы села Бурмистрово Искитимского района и скрыл.
Как уточняет NGS.ru, полицейский ранее состоял в отношениях с Викторией, а преступление совершил из ревности. Ранее издание сообщало, что девушка в течение года проходила гормональную терапию, однако документы сменить не успела — по паспорту она считается мужчиной.
Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК). Подозреваемый сотрудник ППС свою вину не отрицает и, по данным NGS.ru, сам указал место, где скрыл тело.