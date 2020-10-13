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№ 112 от 12 октября 2020

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Экс-министр образования Архангельской области признался в совращении школьниц

Общество100

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Бывший глава министерства образования Архангельской области Юрий Гнедышев, обвиняемый в совращении двух учениц, признался в преступлении. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

Как уточняет СК, бывший министр признал вину в ходе допроса. В заявлении также указано, что эксперты обнаружили по месту жительства и работы обвиняемого предметы, «имеющие значение для дела».

Ранее Ломоносовский районный суд Архангельска отправил экс-министра под домашний арест сроком на два месяца.

Гнедышева задержали 9 октября. Против него возбудили уголовные дела о развратных действиях по отношению к несовершеннолетним и об изготовлении и обороте порнографии (ст. 135 и 242 УК). По версии СК, в 2019 году экс-министр переписывался со школьницами, «оказывая на них развращающее влияние». Одной из них он отправил ссылку на непристойную видеозапись.

Накануне задержания Гнедышев написал заявление об увольнении.

Теги:
sk, уголовное дело, архангельская область, педофилия

Кипр отменяет программу предоставления гражданства за инвестиции

Политика449

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Правительство Кипра отменяет программу, по которой предоставлялось гражданство страны в обмен на инвестиции. Об этом сообщает местное агентство CNA.

Как уточнил официальный представитель кипрского правительства Кириакос Кусиос, действие программы прекратится с 1 ноября этого года. Предложение было озвучено министрами внутренних дел и финансов Кипра из-за злоупотреблений и долговременных недостатков, кабмин его поддержал.

В ноябре 2019 года Кипр объявил, что аннулирует гражданство 26 иностранцев, которые получили свои паспорта за инвестиции. Местные СМИ рассказывали, что речь шла о девяти инвесторах и 17 членах их семей. Среди них девять россиян, восемь камбоджийцев, пять китайцев, а также кенийцы, иранец и малайзиец. В этом году Кусиос заявил, что гражданства будут лишены семь человек.

Программа стартовала в 2014 году. Сначала Кипр выдавал паспорта за инвестиции от 2 миллионов евро, затем, после критики ЕС, планка была поднята до 2,5 миллиона.

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Теги:
инвестиции, кипр, em
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