Экс-министр образования Архангельской области признался в совращении школьниц

Бывший глава министерства образования Архангельской области Юрий Гнедышев, обвиняемый в совращении двух учениц, признался в преступлении. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

Как уточняет СК, бывший министр признал вину в ходе допроса. В заявлении также указано, что эксперты обнаружили по месту жительства и работы обвиняемого предметы, «имеющие значение для дела».

Ранее Ломоносовский районный суд Архангельска отправил экс-министра под домашний арест сроком на два месяца.

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Гнедышева задержали 9 октября. Против него возбудили уголовные дела о развратных действиях по отношению к несовершеннолетним и об изготовлении и обороте порнографии (ст. 135 и 242 УК). По версии СК, в 2019 году экс-министр переписывался со школьницами, «оказывая на них развращающее влияние». Одной из них он отправил ссылку на непристойную видеозапись.

Накануне задержания Гнедышев написал заявление об увольнении.