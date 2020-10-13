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№ 112 от 12 октября 2020Читать номер
Кипр отменяет программу предоставления гражданства за инвестиции
Правительство Кипра отменяет программу, по которой предоставлялось гражданство страны в обмен на инвестиции. Об этом сообщает местное агентство CNA.
Как уточнил официальный представитель кипрского правительства Кириакос Кусиос, действие программы прекратится с 1 ноября этого года. Предложение было озвучено министрами внутренних дел и финансов Кипра из-за злоупотреблений и долговременных недостатков, кабмин его поддержал.
В ноябре 2019 года Кипр объявил, что аннулирует гражданство 26 иностранцев, которые получили свои паспорта за инвестиции. Местные СМИ рассказывали, что речь шла о девяти инвесторах и 17 членах их семей. Среди них девять россиян, восемь камбоджийцев, пять китайцев, а также кенийцы, иранец и малайзиец. В этом году Кусиос заявил, что гражданства будут лишены семь человек.
Программа стартовала в 2014 году. Сначала Кипр выдавал паспорта за инвестиции от 2 миллионов евро, затем, после критики ЕС, планка была поднята до 2,5 миллиона.
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