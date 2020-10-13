В США задержали основателя бренда «Смак» и «Красная линия»

В США за нарушение миграционного законодательства правоохранители задержали основателя бренда «Смак» и «Красная линия» Германа Лиллевяли, которого в России подозревают в создании финансовой пирамиды. Об этом сообщает ТАСС.

«Касательно Лиллевяли могу сказать, что следователь подтвердил мне данную информацию (о задержании). В ответе следователю из Интерпола сказано, что Лиллевяли был задержан из-за нарушений миграционного законодательства», — рассказал агентству адвокат одного из менеджеров компании «Анкор Ивест» Игорь Зубер.

В начале лета Хорошевский суд Москвы заочно арестовал предпринимателя по обвинению в крупном мошенничестве: следствие полагает, что Лиллевяли создал финансовую пирамиду — инвестиционную компанию GL Financial Group, с помощью которой похитил до 9 миллиардов рублей. Компания в том числе привлекала средства кинорежиссера Никиты Михалкова, бывшего вратаря «Локомотива» Маринато Гильерме, топ-менеджеров «Русала» и других состоятельных клиентов.

По данным РБК, бизнесмен вот уже месяц находится в американской иммиграционной тюрьме. В начале года он въехал в США по эстонскому паспорту и превысил срок пребывания в стране. Ранее суд Южного округа штата Флорида удовлетворил иск обманутых клиентов на сумму, превышающую 32 миллиона долларов.