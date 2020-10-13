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№ 112 от 12 октября 2020

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В США задержали основателя бренда «Смак» и «Красная линия»

Общество49

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В США за нарушение миграционного законодательства правоохранители задержали основателя бренда «Смак» и «Красная линия» Германа Лиллевяли, которого в России подозревают в создании финансовой пирамиды. Об этом сообщает ТАСС.

«Касательно Лиллевяли могу сказать, что следователь подтвердил мне данную информацию (о задержании). В ответе следователю из Интерпола сказано, что Лиллевяли был задержан из-за нарушений миграционного законодательства», — рассказал агентству адвокат одного из менеджеров компании «Анкор Ивест» Игорь Зубер.

В начале лета Хорошевский суд Москвы заочно арестовал предпринимателя по обвинению в крупном мошенничестве: следствие полагает, что Лиллевяли создал финансовую пирамиду — инвестиционную компанию GL Financial Group, с помощью которой похитил до 9 миллиардов рублей. Компания в том числе привлекала средства кинорежиссера Никиты Михалкова, бывшего вратаря «Локомотива» Маринато Гильерме, топ-менеджеров «Русала» и других состоятельных клиентов.

По данным РБК, бизнесмен вот уже месяц находится в американской иммиграционной тюрьме. В начале года он въехал в США по эстонскому паспорту и превысил срок пребывания в стране. Ранее суд Южного округа штата Флорида удовлетворил иск обманутых клиентов на сумму, превышающую 32 миллиона долларов.

Теги:
sn, сша, финансовые пирамиды, бизнесмены

На четвертый день после объявления перемирия в Нагорном Карабахе Армения и Азербайджан продолжили обвинять друг друга в его нарушении

Политика150

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Минобороны Азербайджана заявило об обстреле армянскими военными Геранбойского, Тертерского, Агджабединского и Агдамского районов. В Армении это отрицают.

«Армянская сторона соблюдает режим гуманитарного прекращения огня и пресекает наступательные действия нарушающего этот режим Азербайджана», — заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. Официальный представитель министерства Арцрун Ованнисян утверждает, что Азербайджан сегодня с утра перешел в наступление почти по всем направлениям. «Наши войска ведут героические и упрямые битвы», — заявил он.

О режиме прекращения огня Армения и Азербайджан договорились во время переговоров в Москве, он вступил в силу с 12:00 10 октября по местному времени (11:00 мск). Стороны примерно через час обвинили друг друга в его нарушении, обвинения продолжились и в воскресенье, и в понедельник.

Накануне Ованнисян заявил, что город Гадрут в Карабахе находится под контролем армянских военных, однако Азербайджан пытался проводить диверсионно-разведывательные действия. Ранее азербайджанская сторона заявляла, что ее войска взяли город, но Армения это отрицала.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в его эскалации. Минобороны Нагорного Карабаха заявило о гибели 525 армянских военных с 27 сентября. Азербайджан данные о потерях не разглашает: президент страны Ильхам Алиев говорил, что информация будет обнародована «после окончания активной фазы боевых действий». Под обстрелы попадает и мирное население, в том числе дети.

Теги:
азербайджан, армения, em
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