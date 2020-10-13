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№ 112 от 12 октября 2020

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На четвертый день после объявления перемирия в Нагорном Карабахе Армения и Азербайджан продолжили обвинять друг друга в его нарушении

Политика4

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Минобороны Азербайджана заявило об обстреле армянскими военными Геранбойского, Тертерского, Агджабединского и Агдамского районов. В Армении это отрицают.

«Армянская сторона соблюдает режим гуманитарного прекращения огня и пресекает наступательные действия нарушающего этот режим Азербайджана», — заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. Официальный представитель министерства Арцрун Ованнисян утверждает, что Азербайджан сегодня с утра перешел в наступление почти по всем направлениям. «Наши войска ведут героические и упрямые битвы», — заявил он.

О режиме прекращения огня Армения и Азербайджан договорились во время переговоров в Москве, он вступил в силу с 12:00 10 октября по местному времени (11:00 мск). Стороны примерно через час обвинили друг друга в его нарушении, обвинения продолжились и в воскресенье, и в понедельник.

Накануне Ованнисян заявил, что город Гадрут в Карабахе находится под контролем армянских военных, однако Азербайджан пытался проводить диверсионно-разведывательные действия. Ранее азербайджанская сторона заявляла, что ее войска взяли город, но Армения это отрицала.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в его эскалации. Минобороны Нагорного Карабаха заявило о гибели 525 армянских военных с 27 сентября. Азербайджан данные о потерях не разглашает: президент страны Ильхам Алиев говорил, что информация будет обнародована «после окончания активной фазы боевых действий». Под обстрелы попадает и мирное население, в том числе дети.

Теги:
азербайджан, армения, em
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