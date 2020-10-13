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№ 112 от 12 октября 2020

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В России зафиксировали еще 13 868 случаев заражения коронавирусом и рекордное число умерших от инфекции за сутки

Общество624

624
 

За сутки российские врачи зафиксировали 13 868 новых случаев заражения коронавирусом. Согласно данным федерального оперштаба по борьбе с COVID-19, рекордный прирост заболевших фиксируют уже пятый день.

В Москве инфекцию выявили у 4618 человек, это самый высокий показатель с середины мая. Сейчас в столичных больницах к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 297 заразившихся. В северной столице COVID-19 заразились еще 557 человек, в Подмосковье — 420.

За последний день непосредственно от коронавируса скончались 244 пациента. Это рекордное число умерших от COVID-19 за сутки с начала распространения инфекции в стране. Из них 58 — жители Москвы, еще 34 — из Санкт-Петербурга. Всего из-за COVID-19 с марта в России умерли почти 23 тысячи человек.

Несмотря на рост числа заболевших в Роспотребнадзоре не видят необходимости ограничивать деятельность предприятий. Кроме того, сегодня глава надзорного ведомства Анна Попова заявила, что в большинстве регионов ситуация с COVID-19 позволяет школьникам продолжать свое обучение очно.

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Теги:
sn, коронавирус, россия, пандемия
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