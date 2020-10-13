Материалы
Рубрики
Темы
- Хроники необъявленной волны. Спецвыпуск5 материалов
- Анну Политковскую убили 14 лет назад11 материалов
- Гибель Ирины Славиной и преследование журналистов6 материалов
Свежий выпуск
№ 112 от 12 октября 2020Читать номер
НАК: в ходе перестрелки в Грозном были убитые четверо боевиков и трое силовиков
Сегодня утром в Октябрьском районе Грозного ввели режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщили ТАСС в Национальном антитеррористическом комитете.
Режим ввели в районе в 7:40. Оперштаб НАК получил информацию, что в городе находится банда, которая планирует теракты. По данным агентства, КТО уже завершилась.
Позже в НАК подтвердили, что при перестрелке были убиты четверо предполагаемых боевиков. Также погибли трое силовиков — два росгвардейца и полицейский.
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных
ФАС и Минздрав предложили разрешить повышать стоимость жизненно важных лекарств
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минздрав предлагают разрешить повышать цены в том числе на жизненно важные лекарства, оказавшиеся в дефиците из-за нерентабельности производства. Об этом рассказал «Коммерсанту» замглавы ФАС Тимофей Нижегородцев.
Он уточнил, что ФАС выступала за пересмотр цен на воспроизведенные препараты, стоимость которых была зарегистрирована в 2010 году, а также предлагала разрешить компаниям изменить цены с учетом неиспользованной индексации. Сейчас можно повышать цены на лекарства стоимостью до 100 рублей, но этим пользуются не все производители.
Нижегородцев отметил, что проект пока дорабатывается и согласовывается между федеральными органами исполнительной власти. Деталей он не привел.
По данным «Коммерсанта», предложение ФАС и Минздрава поддержал Минпромторг.
В 2019 году была принята новая методика образования цен на жизненно важные препараты, отмечает издание. Стоимость инновационных лекарств не должна превышать их цены в некоторых других странах, а цена аналогов будет регистрироваться с понижающим коэффициентом. Производители должны перерегистрировать цены до конца 2020 года, новая стоимость не должна превышать старую.