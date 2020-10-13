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№ 112 от 12 октября 2020

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НАК: в ходе перестрелки в Грозном были убитые четверо боевиков и трое силовиков

Общество779

779
 

Сегодня утром в Октябрьском районе Грозного ввели режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщили ТАСС в Национальном антитеррористическом комитете.

Режим ввели в районе в 7:40. Оперштаб НАК получил информацию, что в городе находится банда, которая планирует теракты. По данным агентства, КТО уже завершилась.

Позже в НАК подтвердили, что при перестрелке были убиты четверо предполагаемых боевиков. Также погибли трое силовиков — два росгвардейца и полицейский. 

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Теги:
чечня, em, грозный

ФАС и Минздрав предложили разрешить повышать стоимость жизненно важных лекарств

Общество914

914
 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минздрав предлагают разрешить повышать цены в том числе на жизненно важные лекарства, оказавшиеся в дефиците из-за нерентабельности производства. Об этом рассказал «Коммерсанту» замглавы ФАС Тимофей Нижегородцев.

Он уточнил, что ФАС выступала за пересмотр цен на воспроизведенные препараты, стоимость которых была зарегистрирована в 2010 году, а также предлагала разрешить компаниям изменить цены с учетом неиспользованной индексации. Сейчас можно повышать цены на лекарства стоимостью до 100 рублей, но этим пользуются не все производители.

Нижегородцев отметил, что проект пока дорабатывается и согласовывается между федеральными органами исполнительной власти. Деталей он не привел.

По данным «Коммерсанта», предложение ФАС и Минздрава поддержал Минпромторг.

В 2019 году была принята новая методика образования цен на жизненно важные препараты, отмечает издание. Стоимость инновационных лекарств не должна превышать их цены в некоторых других странах, а цена аналогов будет регистрироваться с понижающим коэффициентом. Производители должны перерегистрировать цены до конца 2020 года, новая стоимость не должна превышать старую.

Теги:
жизненно важные лекарства, цены, минздрав, фас, em
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