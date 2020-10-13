НАК: в ходе перестрелки в Грозном были убитые четверо боевиков и трое силовиков

Сегодня утром в Октябрьском районе Грозного ввели режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщили ТАСС в Национальном антитеррористическом комитете.

Режим ввели в районе в 7:40. Оперштаб НАК получил информацию, что в городе находится банда, которая планирует теракты. По данным агентства, КТО уже завершилась.

Позже в НАК подтвердили, что при перестрелке были убиты четверо предполагаемых боевиков. Также погибли трое силовиков — два росгвардейца и полицейский.