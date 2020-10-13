ФАС и Минздрав предложили разрешить повышать стоимость жизненно важных лекарств

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минздрав предлагают разрешить повышать цены в том числе на жизненно важные лекарства, оказавшиеся в дефиците из-за нерентабельности производства. Об этом рассказал «Коммерсанту» замглавы ФАС Тимофей Нижегородцев.

Он уточнил, что ФАС выступала за пересмотр цен на воспроизведенные препараты, стоимость которых была зарегистрирована в 2010 году, а также предлагала разрешить компаниям изменить цены с учетом неиспользованной индексации. Сейчас можно повышать цены на лекарства стоимостью до 100 рублей, но этим пользуются не все производители.

Нижегородцев отметил, что проект пока дорабатывается и согласовывается между федеральными органами исполнительной власти. Деталей он не привел.

По данным «Коммерсанта», предложение ФАС и Минздрава поддержал Минпромторг.

В 2019 году была принята новая методика образования цен на жизненно важные препараты, отмечает издание. Стоимость инновационных лекарств не должна превышать их цены в некоторых других странах, а цена аналогов будет регистрироваться с понижающим коэффициентом. Производители должны перерегистрировать цены до конца 2020 года, новая стоимость не должна превышать старую.