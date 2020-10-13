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№ 112 от 12 октября 2020

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ФАС и Минздрав предложили разрешить повышать стоимость жизненно важных лекарств

Общество2

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минздрав предлагают разрешить повышать цены в том числе на жизненно важные лекарства, оказавшиеся в дефиците из-за нерентабельности производства. Об этом рассказал «Коммерсанту» замглавы ФАС Тимофей Нижегородцев.

Он уточнил, что ФАС выступала за пересмотр цен на воспроизведенные препараты, стоимость которых была зарегистрирована в 2010 году, а также предлагала разрешить компаниям изменить цены с учетом неиспользованной индексации. Сейчас можно повышать цены на лекарства стоимостью до 100 рублей, но этим пользуются не все производители.

Нижегородцев отметил, что проект пока дорабатывается и согласовывается между федеральными органами исполнительной власти. Деталей он не привел.

По данным «Коммерсанта», предложение ФАС и Минздрава поддержал Минпромторг.

В 2019 году была принята новая методика образования цен на жизненно важные препараты, отмечает издание. Стоимость инновационных лекарств не должна превышать их цены в некоторых других странах, а цена аналогов будет регистрироваться с понижающим коэффициентом. Производители должны перерегистрировать цены до конца 2020 года, новая стоимость не должна превышать старую.

Теги:
жизненно важные лекарства, цены, минздрав, фас, em

Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от COVID-19 из-за «необъяснимой болезни» одного из участников

Общество74

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Американская компания Johnson & Johnson, разрабатывающая вакцину от коронавируса, прекратила испытания препарата из-за «необъяснимой болезни» одного из добровольцев.

«Мы временно приостановили дальнейшее введение доз вакцины от COVID-19 в рамках всех наших испытаний, включая третью фазу, из-за необъяснимого заболевания у участника испытаний», —говорится на сайте компании.

Сейчас за состоянием заболевшего наблюдают эксперты Независимого комитета по мониторингу данных и безопасности субъектов исследования. «Необъяснимая» болезнь проявилась у одного из добровольцев только на третьем этапе испытаний. Всего в исследовании должны были принять участие до 60 тысяч человек из разных стран.

Ранее о приостановке испытаний вакцины от коронавируса несколько раз объявляла британская фармацевтическая компания AstraZeneca. В первый раз это случилось после того, как у пациента обнаружили рассеянный склероз. Впрочем, вскоре эксперты пришли к выводу, что болезнь не связана с введением вакцины. В сентябре компания приостановила раздачу доз после того, как один из добровольцев начал страдать от неврологических симптомов.

Теги:
sn, коронавирус, сша, вакцина
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