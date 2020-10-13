Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от COVID-19 из-за «необъяснимой болезни» одного из участников

Американская компания Johnson & Johnson, разрабатывающая вакцину от коронавируса, прекратила испытания препарата из-за «необъяснимой болезни» одного из добровольцев.

«Мы временно приостановили дальнейшее введение доз вакцины от COVID-19 в рамках всех наших испытаний, включая третью фазу, из-за необъяснимого заболевания у участника испытаний», —говорится на сайте компании.

Сейчас за состоянием заболевшего наблюдают эксперты Независимого комитета по мониторингу данных и безопасности субъектов исследования. «Необъяснимая» болезнь проявилась у одного из добровольцев только на третьем этапе испытаний. Всего в исследовании должны были принять участие до 60 тысяч человек из разных стран.

Ранее о приостановке испытаний вакцины от коронавируса несколько раз объявляла британская фармацевтическая компания AstraZeneca. В первый раз это случилось после того, как у пациента обнаружили рассеянный склероз. Впрочем, вскоре эксперты пришли к выводу, что болезнь не связана с введением вакцины. В сентябре компания приостановила раздачу доз после того, как один из добровольцев начал страдать от неврологических симптомов.