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№ 112 от 12 октября 2020

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Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от COVID-19 из-за «необъяснимой болезни» одного из участников

Общество58

58
 

Американская компания Johnson & Johnson, разрабатывающая вакцину от коронавируса, прекратила испытания препарата из-за «необъяснимой болезни» одного из добровольцев.

«Мы временно приостановили дальнейшее введение доз вакцины от COVID-19 в рамках всех наших испытаний, включая третью фазу, из-за необъяснимого заболевания у участника испытаний», —говорится на сайте компании.

Сейчас за состоянием заболевшего наблюдают эксперты Независимого комитета по мониторингу данных и безопасности субъектов исследования. «Необъяснимая» болезнь проявилась у одного из добровольцев только на третьем этапе испытаний. Всего в исследовании должны были принять участие до 60 тысяч человек из разных стран.

Ранее о приостановке испытаний вакцины от коронавируса несколько раз объявляла британская фармацевтическая компания AstraZeneca. В первый раз это случилось после того, как у пациента обнаружили рассеянный склероз. Впрочем, вскоре эксперты пришли к выводу, что болезнь не связана с введением вакцины. В сентябре компания приостановила раздачу доз после того, как один из добровольцев начал страдать от неврологических симптомов.

Теги:
sn, коронавирус, сша, вакцина
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