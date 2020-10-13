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№ 112 от 12 октября 2020Читать номер
Что произошло за ночь 13 октября. Коротко
«Новая газета»редакция
- Подозреваемого в стрельбе в Нижегородской области нашли мертвым. По данным СМИ, стрельбу накануне устроил 18-летний Даниил Монахов. Он расстрелял трех человек. СМИ также утверждали, что позже якобы скончалась его бабушка, в которую Монахов выстрелил до стрельбы на остановке, однако в СК сообщили о трех погибших. Позже источник ТАСС заявил, что женщина жива, ее прооперировали.
- После разгона «Марша пенсионеров» жители Минска устроили акции в разных районах города. Протестующие, в частности, в Уручье перекрыли дорогу. Правозащитный центр «Весна» сообщает о задержании как минимум 71 человека 12 октября, большинство задержанных в Минске.
- Компания Johnson & Johnson временно приостановила испытания вакцины от COVID-19 из-за болезни одного из их участников. Он заболел при неопределенных обстоятельствах. Как именно проявлялось недомогание у участника испытаний, компания не уточнила, сославшись на конфиденциальность.
- В Москве за прошедшие сутки от коронавируса скончались 58 пациентов. Это максимальный показатель с 9 июня. Общее число умерших от COVID-19 в столице за время пандемии достигло 5687 пациентов.
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Теги:беларусь, коронавирус, стрельба, em
Подозреваемого в стрельбе под Нижним Новгородом нашли мертвым
«Новая газета»редакция
Молодого человека, подозреваемого в стрельбе под Нижним Новгородом, нашли мертвым. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Нижегородской области.
Тело 18-летнего юноши обнаружили полицейские и сотрудники Росгвардии на окраине деревни Большеорловское, где накануне в результате стрельбы погибли три человека, а еще три — пострадали. По словам правоохранителей, нападавший целился в автобус, а после выстрелов скрылся в лесу.
В региональном управлении Следственного комитета «Новой» рассказали, что тело подозреваемого нашли «с признаками суицида».
Официально имя нападавшего не сообщается, по данным NN.ru стрелка звали Даниил Монахов. В Большеорловское, уточнили в МВД, подозреваемый приехал, чтобы навестить родственников. Ранее ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники сообщали, что вероятной причиной произошедшего мог стать его конфликт с бабушкой.
После случившегося в поселок отправили ОМОН и СОБР, а СК возбудил уголовное дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК).
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