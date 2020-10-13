Молодого человека, подозреваемого в стрельбе под Нижним Новгородом, нашли мертвым. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Нижегородской области.

Тело 18-летнего юноши обнаружили полицейские и сотрудники Росгвардии на окраине деревни Большеорловское, где накануне в результате стрельбы погибли три человека, а еще три — пострадали. По словам правоохранителей, нападавший целился в автобус, а после выстрелов скрылся в лесу.

В региональном управлении Следственного комитета «Новой» рассказали, что тело подозреваемого нашли «с признаками суицида».

Официально имя нападавшего не сообщается, по данным NN.ru стрелка звали Даниил Монахов. В Большеорловское, уточнили в МВД, подозреваемый приехал, чтобы навестить родственников. Ранее ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники сообщали, что вероятной причиной произошедшего мог стать его конфликт с бабушкой.

После случившегося в поселок отправили ОМОН и СОБР, а СК возбудил уголовное дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК).