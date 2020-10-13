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№ 112 от 12 октября 2020

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Подозреваемого в стрельбе под Нижним Новгородом нашли мертвым 

Общество1 514

1 514
 

Молодого человека, подозреваемого в стрельбе под Нижним Новгородом, нашли мертвым. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Нижегородской области.

Тело 18-летнего юноши обнаружили полицейские и сотрудники Росгвардии на окраине деревни Большеорловское, где накануне в результате стрельбы погибли три человека, а еще три — пострадали. По словам правоохранителей, нападавший целился в автобус, а после выстрелов скрылся в лесу.

В региональном управлении Следственного комитета «Новой» рассказали, что тело подозреваемого нашли «с признаками суицида».

Официально имя нападавшего не сообщается, по данным NN.ru стрелка звали Даниил Монахов. В Большеорловское, уточнили в МВД, подозреваемый приехал, чтобы навестить родственников. Ранее ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники сообщали, что вероятной причиной произошедшего мог стать его конфликт с бабушкой.

После случившегося в поселок отправили ОМОН и СОБР, а СК возбудил уголовное дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК).

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Теги:
sn, убийство, нижний новгород, стрельба

Суд в Хабаровске оштрафовал журналиста, освещавшего протесты

Общество2 207

2 207
 

Центральный районный суд Хабаровска оштрафовал журналиста Newsader Алексея Филимонова на 10 тысяч рублей за участие в несогласованном митинге в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает Activatica, карточка дела опубликована на сайте суда. 

Филимонова признали виновным в участии в несогласованной акции (ст. 20.2 КоАП). Его задержали накануне на митинге, который силовики жестко разогнали, однако штраф ему назначили из-за протестов 28 сентября. Филимонов был на редакционном задании и занимался освещением митинга. 

Activatica отмечает, что в качестве доказательства был представлен лишь видеоролик с YouTube-канала «РусНьюс». «Со спины невозможно узнать, кто изображен. <...> Как отметил адвокат, обвинители не имеют права использовать сторонние материалы в качестве доказательств, ведь нет никаких подтверждений того, что съемка сделана именно в то время и в том месте. Поэтому по правилам в качестве доказательства должна быть использована оперативная съемка», — рассказала корреспондент издания Екатерина Бияк.  

Протесты в Хабаровске начались 11 июля из-за ареста Фургала по делу об организации убийств бизнесменов в 2004-2005 годах. Экс-губернатор сейчас находится в московском СИЗО «Лефортово», свою вину он не признает. 

В минувшую субботу силовики впервые за три месяца жестко разогнали участников акции. Сегодня стало известно об уголовных делах против протестующих, одно из них заведено по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов (ст. 212.1 УК) против участника протестов Александра Приходько. 

Теги:
хабаровский край, журналисты, штрафы, em
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