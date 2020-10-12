Суд в Хабаровске оштрафовал журналиста, освещавшего протесты

Центральный районный суд Хабаровска оштрафовал журналиста Newsader Алексея Филимонова на 10 тысяч рублей за участие в несогласованном митинге в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает Activatica, карточка дела опубликована на сайте суда.

Филимонова признали виновным в участии в несогласованной акции (ст. 20.2 КоАП). Его задержали накануне на митинге, который силовики жестко разогнали, однако штраф ему назначили из-за протестов 28 сентября. Филимонов был на редакционном задании и занимался освещением митинга.

Activatica отмечает, что в качестве доказательства был представлен лишь видеоролик с YouTube-канала «РусНьюс». «Со спины невозможно узнать, кто изображен. <...> Как отметил адвокат, обвинители не имеют права использовать сторонние материалы в качестве доказательств, ведь нет никаких подтверждений того, что съемка сделана именно в то время и в том месте. Поэтому по правилам в качестве доказательства должна быть использована оперативная съемка», — рассказала корреспондент издания Екатерина Бияк.

Протесты в Хабаровске начались 11 июля из-за ареста Фургала по делу об организации убийств бизнесменов в 2004-2005 годах. Экс-губернатор сейчас находится в московском СИЗО «Лефортово», свою вину он не признает.

В минувшую субботу силовики впервые за три месяца жестко разогнали участников акции. Сегодня стало известно об уголовных делах против протестующих, одно из них заведено по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов (ст. 212.1 УК) против участника протестов Александра Приходько.