Губернатор Камчатки рассказал о новых местах гибели морских животных в регионе

На Камчатке были найдены новые места, где погибли морские животные. Об этом заявил глава региона Владимир Солодов в своем инстаграме.

По его словам, гибель морских организмов зафиксирована южнее Авачинской бухты. Данные об этом были получены с экспедиционного судна, которое движется в сторону мыса Лопатка. Также поступили сведения о гибели морских организмов у Охотского (восточного) побережья Камчатки.

«Мы не можем говорить о том, что источником загрязнения был локальный техногенный объект в районе Петеропавловска. Мы столкнули с масштабным новым явлением, которое науке еще предстоит осмыслить. Почти наверняка оно связано тем или иным способом с деятельностью человека, изменением климата, теми загрязняющими эффектами <...>, которые мы, человечество, оказываем», — заявил Солодов.

Губернатор Камчатки напомнил, что, по версии РАН, морские организмы могли погибнуть из-за токсинов, выделяемых особым родом микроводорослей во время цветения. «Это природное явление, и совсем не редкое. Но если обычные люди на месте впервые сталкиваются с ним, как в данном случае серфингисты, то им кажется, что произошло что-то из ряда вон выходящее - тем более, на фоне недавних техногенных чрезвычайных ситуаций», — заявил вице-президент РАН Андрей Адрианов.

В начале октября жители Камчатки сообщили о множестве трупов морских животных и беспозвоночных, выброшенных на берег Тихого океана. Также были обнаружены масляные пятна и загрязнения в реке Налычева. Ученые ДВФУ обнаружили у берегов Камчатки помутнения зеленого цвета и пятно длиной в 40 километров.

Представители «Гринписа» выдвигали версию о том, что экологическая катастрофа произошла из-за полигона ядохимикатов Козельский, находящегося неподалеку. Они считают, что химикаты могли попасть в грунтовые воды, вытечь к подножию вулкана Козельский и протечь в реку Налычева. Однако в РАН эту версию отрицают.