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№ 112 от 12 октября 2020Читать номер
«Хороший оперативник, умеет работать». Бывший начальник «пыточной» оперчасти МВД стал заммэра Тюмени
Юлия БаталоваНовая газета
Бывший замглавы МВД Северной Осетии Петр Вагин стал заместителем мэра Тюмени, сообщается на сайте администрации города. Назначение на пост заместителя мэра Тюмени совпало с днем рождения экс-полковника.
На посту замминистра МВД Северной Осетии он проработал более 1,5 лет, а до этого возглавлял УМВД по Тюмени и даже победил в конкурсе «Лидеры России».
До службы на посту начальника городского МВД, Петр Вагин возглавлял скандально известную оперативно-разыскную часть на Тульской, 3, известную в народе как «пыточная», а в начале карьеры работал оперуполномоченным отделения по раскрытию серийных и заказных убийств.
«Молодой оперуполномоченный Петр Вагин работал в составе следственно-оперативной группы в связи с изнасилованием и убийством несовершеннолетней девочки. За ночь его работы подозреваемый злоумышленник сознался в «висяках» — аналогичных преступлениях. На утро в местах, указанных подозреваемым, начали искать трупы, но ничего не обнаружили. Оказалось, что он непричастен.
Хороший оперативник, умеет работать», — рассказали «Новой газете» в СК.
Жители Тюмени регулярно сообщают о пытках в ОРЧ на Тульской, которую в 2009-2013 гг. возглавлял Вагин. В 2009 году Сергей Дугин признался в заказном убийстве, выполненном якобы по заказу тюменского криминального авторитета. Дугин отбывал наказание за сбыт наркотиков в колонии Курганской области, но признательные показания дал оперативнику ОРЧ на Тульской, 3 в Тюмени. Адвокат заявил о применении к нему пыток.
В 2011 году после общения с оперативными сотрудниками у 55-летнего мужчины остались гематомы на лице, руках и ногах. К нему применялись спецсредства. Полицейские, не получив признательных показаний, начали пытать мужчину током.
В том же году тюменцы на городском форуме рассказывали, как сотрудники ОРЧ ломали им ребра, применяли пытки током и противогазом, били по гениталиям.