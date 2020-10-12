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№ 112 от 12 октября 2020

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В Нижегородской области неизвестный открыл стрельбу на остановке. Три человека погибли

Общество2 775

2 775
 

В поселке Большеорловское Нижегородской области неизвестный устроил стрельбу на остановке, три человека погибли, еще три — пострадали. Об этом пишет РИА Новости. Ранее агентство сообщало о четырех погибших со ссылкой на местную дежурно-диспетчерскую службу.

В МВД по Нижегородской области «Новой газете» сообщили, что стрелок целился в рейсовый автобус. Диспетчер автобусного парка, которому он принадлежит, сказал «Подъему», что водитель и пассажиры автобуса не пострадали.

Нападавшему удалось скрыться в ближайшем лесу. В местном управлении МВД РИА Новости заявили, что его ищут лесники и полиция. В ГУ МВД по Нижегородской области обратились к жителям Боровского района с призывом соблюдать осторожность, так как преступник вооружен.

Официально имя предполагаемого стрелка не разглашается. NN.ru пишет, что его зовут, предположительно, Даниил Монахов, ему 18 лет, эти же сведения приводит и Baza. Источники СМИ утверждают, что перед расстрелом на остановке он убил свою бабушку.

Обновлено

18:36 СК по Нижегородской области возбудил дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и подтвердил гибель трех человек, а также ранения еще трех. По данным ведомства, все погибшие — мужчины, пострадавшие — женщины.

18:45 В Большеорловское для поимки стрелка отправили ОМОН и СОБР. 

18:50 Местные власти сообщили, что двое раненых находятся в крайне тяжелом состоянии. Ранее РИА Новости в экстренных службах говорили, что их состояние оценивается как средней тяжести. 

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Теги:
нижегородская область, гибель, стрельба, em
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