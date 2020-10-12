В Нижегородской области неизвестный открыл стрельбу на остановке. Три человека погибли

В поселке Большеорловское Нижегородской области неизвестный устроил стрельбу на остановке, три человека погибли, еще три — пострадали. Об этом пишет РИА Новости. Ранее агентство сообщало о четырех погибших со ссылкой на местную дежурно-диспетчерскую службу.

В МВД по Нижегородской области «Новой газете» сообщили, что стрелок целился в рейсовый автобус. Диспетчер автобусного парка, которому он принадлежит, сказал «Подъему», что водитель и пассажиры автобуса не пострадали.

Нападавшему удалось скрыться в ближайшем лесу. В местном управлении МВД РИА Новости заявили, что его ищут лесники и полиция. В ГУ МВД по Нижегородской области обратились к жителям Боровского района с призывом соблюдать осторожность, так как преступник вооружен.

Официально имя предполагаемого стрелка не разглашается. NN.ru пишет, что его зовут, предположительно, Даниил Монахов, ему 18 лет, эти же сведения приводит и Baza. Источники СМИ утверждают, что перед расстрелом на остановке он убил свою бабушку.