«Закон о кредиторках». Минюст ФРГ написал законопроект, используя только феминитивы. МВД требует переписать текст

Министерство юстиции Германии разработало проект закона «О финансовой стабилизации предприятий и реструктуризации», в тексте которого для обозначения физических и юридических лиц используются только слова женского рода. Как сообщают издания Der Spiegel и Bild, в МВД выступают против такого трактования норм юридического немецкого языка.

Для обозначения юрлиц женского и мужского пола в минюсте использовали такие слова как, например, «менеджерки», «кредиторки» и «должницы» (в оригинале: Geschäftsleiterinnen, Schuldreinnen и Gläubigerinnen).

В результате текст закона в переводе на русский язык (с учетом феминитивов) может выглядеть примерно так:

«Права кредиторок по реструктуризации в отношении должниц и

поручительниц должниц, а также права кредиторок на объекты, которые

не являются частью активов должницы, <...> не затрагиваются планом».

Законопроект, регулирующий вопросы банкротства и защиты кредиторов, вероятно, стал первым юридическим текстом в истории Германии, написанным только с использованием феминитивов.

«феминитивы» в немецком. справка «новой» Обозначения профессий и принадлежности к определенной группе женского рода — это устоявшаяся литературная норма немецкого языка. В подавляющем большинстве случаев феминитивы образуются с помощью суффиксов -in (единственное число) и -innen (множественное число). При этом так называемый общий род во множественном числе образуется на основе мужского (generisches Maskulinum). Некоторые сторонники гендерно-нейтрального языка считают, что общность мужчин и женщин из одной группы можно выражать и общим родом при использовании окончания женского рода (generisches Femininum). То есть, по мнению приверженцев такого подхода, равноправными следует считать варианты, когда и мужчина-строитель, и женщина-строитель обозначаются вместе и как «строители», и как «строительницы» (нем. Bauarbeiter или Bauarbeiterinnen). Иногда, чтобы подчеркнуть инклюзивность языка, окончания мужского и женского родов употребляются в одном существительном через знаки * или / (Например, читатели всех гендеров — Leser*innen).

По словам официального представителя минюста, использование феминитивов в тексте законопроекта — инициатива сотрудниц ведомства (глава министерства тоже женщина — Кристина Ламбрехт). Такой подход к написанию документа выбран, чтобы равноправие в предпринимательской сфере «было также подчеркнуто с помощью языка». Всего в тексте проекта более 600 феминитивов во множественном числе.

В Министерстве внутренних дел ФРГ потребовали «привести текст законопроекта в соответствие с действующими правилами».

«Так как при употреблении [грамматической формы] generisches Maskulinum подразумеваются не только мужчины, но и женщины, форма generisches Femininum не признается в данном контексте. Следует соблюдать правила языка, особенно в юридических текстах», — заявили в МВД.

При этом согласно Общему положению о федеральных министерствах Германии, все законопроекты должны «подчеркивать равенство мужчин и женщин посредством языка».

Каким будет итог министерской битвы за феминитивы — пока не вполне ясно. Уполномоченные органы еще не проводили экспертизу текста законопроекта, документ будет несколько раз переработан перед тем, как его предложат кабмину.

В сентябре Минобороны ФРГ уже предлагало ввести феминитивы для некоторых воинских званий, например, Feldwebelin («сержантка»). Сами женщины-военнослужащие скептически отнеслись к такой идее, заявив, что это только подчеркнет различия внутри личного состава. Они заметили, что сперва командованию стоило бы решить проблемы с обмундированием.