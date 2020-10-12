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№ 112 от 12 октября 2020Читать номер
Евразийский фонд одобрил выдачу Беларуси кредита на 500 млн долларов
Совет Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) утвердил предоставление кредита Беларуси в размере 500 миллионов долларов. Об этом говорится в заявлении Минфина России.
Как уточнили в Минфине, дополнительная финансовая помощь нужна Беларуси для предотвращения дефицита консолидированного бюджета.
«Ограничения, связанные с пандемией, отрицательно сказываются на экономической активности Республики Беларусь, создают серьезные риски: кредит позволит правительству страны обеспечить качественную медицинскую помощь, сбалансировать бюджетную политику и обеспечить устойчивость банковского сектора», — пояснил Министр финансов Антон Силуанов.
Кредит выдается государству на десять лет с льготным периодом в пять лет и с плавающей процентной ставкой, которая определяется как средняя доходность российских еврооблигаций в долларах США на срок семь лет.
В Минфине напомнили, что Беларусь также получит кредит от России в размере одного миллиарда долларов. Первая половина выплаты поступит в 2020 году, вторая — в 2021.
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