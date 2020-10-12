МВД Беларуси пригрозило применением боевого оружия на протестах

В Беларуси силовики применят боевое оружие и спецсредства на протестных акциях «в случае необходимости». Об этом заявил первый замминистра внутренних дел страны Геннадий Казакевич.

«Мы не уйдем с улиц и обеспечим порядок в стране. Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие», — сказал Казакевич.

По его словам, МВД отмечает «постепенное затухание протестного движения». «Однако протесты, сместившиеся преимущественно в город Минск, стали организованными и крайне радикальными, свидетельство тому — акции в столице в минувшее воскресенье», — заявил Казакевич.

Он также сказал, что днем протестующие применяли против силовиков камни, бутылки, ножи и заточки, «а у же к ночи — баррикады и горящие покрышки». «Ничего общего с гражданским протестом это не имеет», — считает Казакевич.

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Вчера в Минске и других городах Беларуси прошел «Марш гордости». Сегодня МВД отчиталось о задержании накануне 713 человек по всей стране, в том числе журналистов. 570 задержанных оставили под стражей до суда. Сегодня в ряде городов проходит «Марш пенсионеров». Силовики задержали как протестующих, так и журналистов.

Протесты в Беларуси начались после президентских выборов, прошедших 9 августа. ЦИК страны утверждает, что на них с результатом в более чем 80% голосов победил Лукашенко, его главная соперница Светлана Тихановская якобы набрала примерно 10%. Многие оппозиционеры находятся под арестом или выдворены из страны. К последним относится, в частности, Тихановская — она сейчас в Литве.