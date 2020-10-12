Главы МИД ЕС поддержали предложение Франции и Германии по санкциям против России из-за отравления Навального

Главы МИД стран Евросоюза поддержали предложение Франции и Германии о введении санкций против России из-за отравления политика Алексея Навального. Об этом заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

«Была выражена политическая поддержка предложению Франции и Германии по санкциям. Подготовкой займутся рабочие группы Евросоюза», — приводит его слова ТАСС. По словам Хаависто, речь идет об индивидуальных санкциях.

О подготовке санкций против лиц, ответственных за отравление Навального, Франция и Германия объявили 7 октября. Их поддержали Великобритания, Нидерланды и Дания.

Напомним, Организации по запрещению химоружия подтвердила отравление Навального веществом из группы «Новичок» 6 октября. До этого правительство ФРГ заявило, что три независимые лаборатории сообщили о наличии яда в пробах Навального. Россия отравление политика отрицает.

Навальному стало плохо 20 августа в самолете Томск-Москва. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, откуда политика после переговоров перевезли в берлинскую клинику «Шарите», Навальный был в коме. Сейчас он уже выписан из стационара и проходит реабилитацию.