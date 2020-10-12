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№ 112 от 12 октября 2020

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Россия объявила персонами нон грата двух болгарских дипломатов в ответ на высылку сотрудников торгпредства в Софии

Политика2

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Россия объявила персонами нон грата двух болгарских дипломатов, сообщается на сайте российского МИД. 

Этот шаг стал «зеркальной мерой» на высылку двух заместителей Торгового представителя России в Софии. Решение болгарских властей МИД России назвал «ничем не мотивированным».

Болгария объявила о высылке российских дипломатов в сентябре. Их объявили персонами нон грата из-за обвинений в шпионаже. Болгария считает, что россияне в течение нескольких лет собирали информацию об армии и техническом состоянии военной техники этой страны. Данные передавались российским военным, находящимся в Москве. СМИ называли имена российских дипломатов: Сергей Николашин и Вадим Быков. 

Теги:
болгария, россия, em

Суд в Петербурге приговорил обвиняемого в убийстве ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой к восьми годам колонии

Общество113

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Московский районный суд Санкт-Петербурга приговорил жителя города Алексея Волнянко к восьми годам и одному месяцу колонии строгого режима по делу об убийстве активистки Елены Григорьевой, это следует из информации объединенной пресс-службы городских судов.

По версии следствия, в ночь на 21 июля прошлого кладовщик «Эльдорадо» Алескей Волнянко поссорился с Григорьевой и, будучи пьяным, зарезал девушку возле ее дома. Волнянко вину не отрицал и впоследствии раскаялся в убийстве.

О задержании Волнянко стало известно 1 августа прошлого года. Случилось это после того, как показания на него дал уроженец Киргизии Даврон Мухамедов — до этого его подозревали в убийстве Григорьевой.

Активистку Елену Григорьеву убили в ночь на 21 июля. Тело женщины с изрезанной спиной, лицом и следами удушения нашли в этот день на Пулковской улице. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), однако связал это убийство с «внезапным возникшим бытовым конфликтом».

Сообщалось, что ей поступали угрозы от разных людей, в том числе от провластных активистов, протестующих против ЛГБТ и националистов. Григорьева участвовала в протестных акциях и боролась за права ЛГБТ-сообщества.

Теги:
ng, лгбт, григорьева, Санкт-Петербург
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