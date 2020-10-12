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№ 112 от 12 октября 2020

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Генпрокуратура Азербайджана возбудила дело о призывах к терроризму и незаконном пересечении границы против блогера Пегова

Общество240

240
 

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело против блогера проекта WarGonzo Семена Пегова. Об этом сообщается на сайте ведомства. 

Дело возбуждено по трем статьям: о публичных призывах к терроризму (214-2 УК Азербайджана), публичных призывах, направленных против государства (281.1 УК) и незаконном пересечении границы Азербайджана (318.2 УК).

Генпрокуратура Азербайджана считает, что Пегов снимал армянских добровольцев в Нагорном Карабахе, «брал интервью у членов террористических группировок, действующих на оккупированных территориях» и призывал россиян приехать в зону боевых действий для помощи Армении, а также распространял материалы с призывами «к нарушению территориальной целостности» Азербайджана. Ведомство заявила, что у него не было необходимых для пересечения границы документов. 

Азербайджан направил запрос в Россию об оказании правовой помощи по делу. 

Армения и Азербайджан в ночь с пятницы на субботу во время переговоров в Москве договорились о перемирии в Нагорном, начиная с 12:00 10 октября по местному времени (11:00 мск). После вступления режима в силу стороны начали обвинять друг друга в его нарушении. 

Конфликт на линии соприкосновения в Нагорном Каарабахе обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации. Под обстрелы попадают населенные пункты. 

Теги:
уголовное дело, азербайджан, em
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