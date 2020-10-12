Генпрокуратура Азербайджана возбудила дело о призывах к терроризму и незаконном пересечении границы против блогера Пегова

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело против блогера проекта WarGonzo Семена Пегова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено по трем статьям: о публичных призывах к терроризму (214-2 УК Азербайджана), публичных призывах, направленных против государства (281.1 УК) и незаконном пересечении границы Азербайджана (318.2 УК).

Генпрокуратура Азербайджана считает, что Пегов снимал армянских добровольцев в Нагорном Карабахе, «брал интервью у членов террористических группировок, действующих на оккупированных территориях» и призывал россиян приехать в зону боевых действий для помощи Армении, а также распространял материалы с призывами «к нарушению территориальной целостности» Азербайджана. Ведомство заявила, что у него не было необходимых для пересечения границы документов.

Азербайджан направил запрос в Россию об оказании правовой помощи по делу.

Армения и Азербайджан в ночь с пятницы на субботу во время переговоров в Москве договорились о перемирии в Нагорном, начиная с 12:00 10 октября по местному времени (11:00 мск). После вступления режима в силу стороны начали обвинять друг друга в его нарушении.

Конфликт на линии соприкосновения в Нагорном Каарабахе обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации. Под обстрелы попадают населенные пункты.