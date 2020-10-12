«Важные истории»: победившие на выборах губернаторы могут скрывать недвижимость на сотни миллионов рублей

Кандидаты от Кремля могут владеть незадекларированными участками земли и дорогостоящей недвижимостью, а также осуществлять сделки по госконтрактам с родственниками, выяснили «Важные истории» совместно с «7x7».

Губернатор Коми Владимир Уйба, ранее руководивший Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА),может владеть по меньшей мере 10 объектами недвижимости в Московской и Калужской областях, среди которых семь земельных участков, жилой дом, хозяйственное строение и газопровод. Ни на один из этих объектов не обнаружен в декларациях.

В ФМБА, антикоррупционном подразделении кабмина (ранее Уйба также работал в Минздраве) и администрации главы Коми ситуацию комментировать не стали.

Все десять объектов недвижимости были зарегистрированы на супругу губернатора, утверждают расследователи. В течение двух последних лет она подарила их своей коллеге. У них есть общий бизнес — ферма в деревне Афанасово Калужской области. А до этого они вместе управляли чешской компанией Starodávné tradice в Карловых Варах. Изначально ее учредила Казакова в 2007 году, а позже владелицей стала Биятова. Об этом писала «Новая газета».

Также стало известно, что сын Уйбы в 2007 году получил в дар от одного из предприятий Росатома квартиру площадью 74 кв. метров и стоимостью около 15 миллионов рублей в Москве. Владимир Уйба в Росатоме никогда не работал, он был связан с ним лишь через ФМБА — в его задачи входила охрана здоровья сотрудников.

Уже через десять дней после получения квартиры недвижимость была перерегистрирована на экс-супругу Владимира Уйбы.

По данным «Важных историй», дорогостоящей недвижимостью владеет и дочь губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко: на нее зарегистрированы квартира и ресторан в Ницце стоимостью около 170 миллионов рублей, а также несколько земельных участков и помещений в центре Петербурга. Общая стоимость этих объектов по подсчетам издания может составлять около полумиллиарда рублей.

Помимо этого, семья Дрозденко владеет двумя земельными участками рядом с Кольцевой автодорогой (КАД) стоимостью около 355 млн рублей и площадью 45,6 тысячи кв. метров. Дочь губернатора также принимала участие в работе над КАД — в 2019 году она работала в Управляющей компании «Мурино», которая получает госконтракты от местных властей.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев, по данным «Важных историй», помогал бизнесмену Евгению Узденову. Компания Узденова получала от региона госконтракты на сотни миллионов рублей и часто не выполняла обязательства перед заказчиками.

11 сентября в 18 регионах России прошли выборы глав субъектов. Во всех них лидерами стали действующие губернаторы и врио, кандидаты от администрации президента. Выборы впервые в истории страны длились три дня, при этом на избирательном участке можно было проголосовать досрочно.