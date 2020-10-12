Главы МИД ЕС договорились внести Лукашенко в санкционный список Беларуси, если ситуация не изменится

Главы МИД Евросоюза согласовали общую позицию ЕС о введении персональных санкций в отношении Александра Лукашенко. Они заявили, что введут санкции против Лукашенко, если ситуация в стране не изменится.

Евросоюз также заявил о готовности принять дальнейшие ограничительные меры в отношении организаций и высокопоставленных должностных лиц Беларуси.

«Евросоюз сократит двустороннее сотрудничество с белорусскими властями на центральном уровне, будет больше поддерживать белорусский народ и гражданское общество», — говорится в заявлении.

— В соответствии с этим, ЕС уже немедлено предоставил дополнительные финансовые ресурсы жертвам насилия, организациям гражданского общества и независимым СМИ».

Такое решение стало возможным в том числе после того, как Лукашенко провел тайную инаугурацию после выборов. По консолидированной позиции глав МИД ЕС, выборы в Беларуси не были свободными и справедливыми.

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Ранее о том, что главы МИД стран ЕС будут обсуждать возможность введения санкций лично против Александра Лукашенко, говорил глава МИД Германии Хайко Маас: он предложил Лукашенко в санкционный список Евросоюза, посчитав, что «насилие со стороны режима Лукашенко продолжается».

Так Маас отреагировал на жестокое подавление акций протеста в Беларуси 11 октября, во время которых силовики применяли светошумовые гранаты, перцовый газ и угрожали ружьями с резиновыми пулями. После полуночи в Малиновке были слышны звуки выстрелов.

Санкции против Беларуси Евросоюз ввел 2 октября, тогда же санкции против Беларуси ввели и США, при этом Александр Лукашенко в санкционный список не попал. Президент Франции Эмманюэль Макрон объяснил такое решение тем, что введение ограничений против Лукашенко отразилось бы на требовании Брюсселя начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ и освободить политзаключенных.

«Это дало бы Лукашенко законные основания отказаться от выполнения этих условий», — уточнил он, добавив, что санкции против Лукашенко будут введены, если он так и не сможет договориться с оппозицией.

МВД Беларуси отчиталось, что на протестных акциях 11 октября силовики задержали 713 человек. До суда под стражей останутся 570 из них. Прокурор Минска Олег Лаврухин в интервью СТВ рассказал о том, что с начала протестов в августе в Минске к административной ответственности привлекли трех тысяч человек, заведено 250 уголовных дел.