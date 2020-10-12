«Раскаиваюсь в содеянном»: историк Соколов на суде признал вину в убийстве аспирантки Ещенко

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, на суде заявил, что признает вину в преступлении. Его слова приводит ТАСС.

«Да, признаюсь. Признаю себя виновным и раскаиваюсь в содеянном», — сказал он. Соколов также признался в хранении оружия и боеприпасов.

Ранее Соколов говорил, что до убийства Ещенко его довел научный оппонент и литератор Евгений Понасенков. «С начала 2018 года Понасенков и его преступная группа организовали травлю», — заявил он. Историк рассказал о взломе его почтовых ящиков и оскорбительных надписях в своем подъезде. Соколов также сообщил о слухах «о каком-то зверском избиении» Ещенко в 2018 году, назвав это «чудовищной клеветой».

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Напомним, в начале ноября прошлого года историка нашли в реке рядом с набережной Мойки в Петербурге, в его рюкзаке обнаружили две женские руки и пистолет. В квартире Соколова силовики нашли расчлененный труп Ещенко, с которой он встречался на протяжении пяти лет. В феврале этого года историка также обвинили в незаконном хранении оружия.

Конфликт между Соколовым и Понасенковым, которого ранее неоднократно обвиняли в лженаучной деятельности, начался в 2018 году. Понасенков упрекнул Соколова в плагиате концепций из его монографии «Первая научная история войны 1812 года». Тот в ответ говорил о вторичности работ Понасенкова и подлогах при публикации. Соколов выиграл у оппонента два суда о защите чести.

Как рассказывала «Новая газета», еще до убийства Ещенко угрозы, кроме Соколова, получали другие представители академической исторической науки, публично критиковавшие Понасенкова и обнаружившие покупку им хвалебных комментариев своих работ. Сам Понасенков причастность к травле отрицал.