Премию по экономике памяти Альфреда Нобеля вручили за усовершенствование теории аукционов

Нобелевский комитет по экономике при Шведской королевской академии наук присудил премию Государственного банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля Полу Милгрому и Роберту Уилсону «за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов». Трансляция велась на канале в YouTube.

В 2019 эту награду получили «за экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью» американцы Майкл Кремер и Абхиджит Банержи и француженка Эстер Дюфло.

Эта премия, которую обычно называют Нобелевской премией по экономике, не имеет прямого отношения к Альфреду Нобелю, так как она не была создана по завещанию шведского мецената. Премия памяти Нобеля была учреждена Шведским государственным банком в честь своего трехсотлетия, официально она называется премией Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля.

Лауреатам, которых выбирает Королевская шведская академия наук, выплачивают средства, переданные госбанком Швеции в распоряжение фонда Нобеля, выбирает лауреатов. Размер Нобелевской премии по экономике равен остальным премиям, награду лауреат получает на торжественной церемонии в Стокгольме вместе с лауреатами по другим наукам. В 2020 году премия составляет 10 миллионов шведских крон.

Процесс выдвижения кандидатур начинается в сентябре и заканчивается 31 января следующего года. Имена не разглашают в течение 50 лет. Самым молодым лауреатом стала Эстер Дюфло, которая получила премию в 46 лет. Старейшим обладателем награды (90 лет) в 2007 году в стал американец Леонид Гурвич.