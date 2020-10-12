Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

Подпиши

Вернуть удаленку на время пандемии! Сохранить жизни студентов и сотрудников вузов! Петиция

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 112 от 12 октября 2020

Читать номер

Премию по экономике памяти Альфреда Нобеля вручили за усовершенствование теории аукционов

Общество1 386

1 386
 

Нобелевский комитет по экономике при Шведской королевской академии наук присудил премию Государственного банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля Полу Милгрому и Роберту Уилсону «за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов». Трансляция велась на канале в YouTube.

В 2019 эту награду получили «за экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью» американцы Майкл Кремер и Абхиджит Банержи и француженка Эстер Дюфло.

Эта премия, которую обычно называют Нобелевской премией по экономике, не имеет прямого отношения к Альфреду Нобелю, так как она не была создана по завещанию шведского мецената. Премия памяти Нобеля была учреждена Шведским государственным банком в честь своего трехсотлетия, официально она называется премией Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. 

Лауреатам, которых выбирает Королевская шведская академия наук, выплачивают средства, переданные госбанком Швеции в распоряжение фонда Нобеля, выбирает лауреатов. Размер Нобелевской премии по экономике равен остальным премиям, награду лауреат получает на торжественной церемонии в Стокгольме вместе с лауреатами по другим наукам. В 2020 году премия составляет 10 миллионов шведских крон.

Процесс выдвижения кандидатур начинается в сентябре и заканчивается 31 января следующего года. Имена не разглашают в течение 50 лет. Самым молодым лауреатом стала Эстер Дюфло, которая получила премию в 46 лет. Старейшим обладателем награды (90 лет) в 2007 году в стал американец Леонид Гурвич.

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera