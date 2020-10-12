Глава МИД Германии предложил ввести персональные санкции против Лукашенко после воскресных разгонов демонстрантов

Глава МИД Германии Хайко Маас предложил включить лично Александра Лукашенко в санкционный список Евросоюза. Об этом сообщает немецкий Spiegel.

«Насилие со стороны режима Лукашенко продолжается», — высказался Маас на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге, добавив, что необходимо «ввести новый пакет санкций», и «Лукашенко тоже должен быть в числе» внесенных в него людей. По слова Мааса, новые санкции министры иностранных дел ЕС обсудят уже 12 октября.

Поводом для таких заявлений стали события, произошедшие в Беларуси накануне: 11 октября силовики в снаряжении без опознавательных знаков жестко разгоняли протестующих в центре Минска на «Марше гордости», применяя светошумовые гранаты, перцовый газ и угрожая ружьями с резиновыми пулями. После полуночи в Малиновке были слышны звуки выстрелов. Число задержанных силовиками участников акций протеста по всей стране, по данным правозащитного центра «Весна», превысило 600 человек.

Санкции против Беларуси Евросоюз ввел 2 октября, при этом Александр Лукашенко в санкционный список не попал. Президент Франции Эмманюэль Макрон объяснил такое решение тем, что введение ограничений против Лукашенко отразилось бы на требовании Брюсселя начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ и освободить политзаключенных.

«Это дало бы Лукашенко законные основания отказаться от выполнения этих условий», — уточнил он, добавив, что санкции против Лукашенко будут введены, если он так и не сможет договориться с оппозицией.

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В тот же день против Беларуси ввели санкции и США. В список вошли заместитель командующего внутренними войсками МВД Беларуси Хазалбек Атабеков, командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба, замминистра внутренних дел Александр Барсуков, секретарь ЦИК Беларуси Елена Дмухайло, зампредседателя Центризбиркома Вадим Ипатов, глава МВД Юрий Караев и его замгалвы Юрий Назаренко, а также глава ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков.