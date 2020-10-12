В Хабаровске против участника протестов возбудили уголовное дело по «дадинской» статье

В Хабаровске против участника акций протеста Александра Приходько возбудили уголовное дело по «дадинской» статье — о неоднократном нарушении порядка проведения публичных мероприятий (ст. 212.1 УК). Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на адвоката Андрея Битюцкого.

Поводом для возбуждения дела стала акция в Хабаровске, прошедшая 10 октября: в тот день Приходько задержали на площади Ленина. Тогда же была инициирована доследственная проверка.

Ранее, 22 сентября, суд оштрафовал Приходько на 10 тысяч рублей по статье об участии в мероприятии, создавшем помехи движению транспорта и инфраструктуре (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП), а 16 сентября Приходько оштрафовали на пять тысяч рублей по той же статье.

10 октября в Хабаровске силовики впервые разогнали акцию в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала. По данным DVHab, тогда задержали 25 человек, в том числе главу местного штаба Навального Алексея Ворсина. Местный журналист Андрей Пастухов сообщал о задержании свыше 40 человек. Владелец «Фургаломобиля» потерял сознание, так как его били дубинками по голове, у одного из протестующих сломан нос.

Акции в поддержку Фургала начались в Хабаровске 11 июля. Сам экс-губернатор сейчас находится в московском СИЗО «Лефортово». Ему вменяют организацию убийств бизнесменов в 2004–2005 годах. Фургал свою вину не признает, на одном из судебных заседаний он рассказывал об угрозах со стороны следствия. Врио губернатора региона стал Михаил Дегтярев, который до этого был депутатом Госдумы от ЛДПР. Протестующие выступили против его назначения.

Сейчас по «дадинской» статье 212.1 УК преследуют московского муниципального депутата Тимирязевского района Юлию Галямину и гражданского активиста из подмосковной Коломны Вячеслава Егорова.

Последнее судебное решение по этой статье вынесли фигуранту «московского дела» Константину Котову. Котова приговорили к четырем годам, но после определения Конституционного суда о необходимости пересмотра приговора срок сократили до полутора лет. Второй кассационный суд повторно рассмотрел кассационную жалобу на приговор, но оставил его в силе.