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№ 112 от 12 октября 2020

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В России за сутки выявили еще 13 592 новых случаев COVID-19

Общество302

302
 

В России за последние сутки выявили 13 592 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Общее количество заражений за все время пандемии достигло 1 312 310.

В Москве за сутки выявлено 4395 новых заболевших коронавирусом — это максимум с 15 мая. При этом опертштаб уточняет, что в столице число новых случаев COVID-19 за неделю выросло на 40%. Среди них около 45% были зоболевшие в возрасте от 18 до 45 лет.

В Санкт-Петербурге зарегистрировали 538 новых случаев COVID-29, в Московской области — 440, в Ростовской области — 274, в Нижегородской области — 271.

Умерли за последние сутки 125 человек. С начала пандемии число погибших достигло 22 722.

Тем временем в Роспотребнадзоре 12 октября заявили о выходе на плато по COVID-19 через 10-20 дней — таким образом станут заметны последствия введенных в сентябре — октябре ограничений.

С начала пандемии COVID-19 во всем мире коронавирусом заразились более 37,4 миллионов человек, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Больше всего заражений в США (7,7 млн), затем следуют Индия (7,1 млн) и Бразилия (5 млн). Россия — на четвертом месте.

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Теги:
COVID-19, коронавирус, ng
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