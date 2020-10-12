ЦИК Таджикистана отчитался о победе Эмомали Рахмона на выборах президента. Он занимает этот пост с 1994 года

Действующий глава Таджикистана Эмомали Рахмон набрал на президентских выборах 90,92% голосов. Об этом сообщает «Интерфакс со ссылкой на слова председателя Центральной комиссии по выборам и референдумам (ЦКВР) Бахтиера Худоерзода.

«По предварительным итогам, выборы президента выиграл действующий глава государства Эмомали Рахмон, за которого проголосовали 90,92% избирателей, или 3,837 миллиона человек при явке 85,39%, или 4,221 миллиона избирателей», — заявил Худоерзода по итогам подсчета 100% бюллетеней.

Срок президентских полномочий в Таджикистане составляет семь лет, Эмомали Рахмон победил на выборах главы государства в пятый раз. Он занимает этот пост 26 лет (с 1994 года).

Кандидатами на пост президента были действующий президент от правящей Народно-демократическая партии, представитель Аграрной партии Рустам Латифзода (получил наибольшие после Рахмона 3,03% голосов избирателей), Рустам Рахматзода из Партии экономических реформ ( 2,15%), Абдухалим Гаффорзода из Социалистической партии (1,49%) и член Коммунистической партии Миродж Абдуллоев (1,17%),

В 2016 году в Таджикистане прошел референдум по вопросу поправок к Конституции. Они (как и конституционные поправки в России в 2020 году) голосовались пакетом: в бюллетень для голосования был внесен один вопрос: «Принимаете ли вы изменения и дополнения, внесенные в Конституцию страны?».

ЦИК тогда отрапортовал, что за поправки проголосовали 95% граждан Таджикистана, имеющих право голоса, при явке в 92%. Согласно внесенным поправкам, действующего президента Эмомали Рахмона признали Лидером нации, ему разрешили избираться на пост президента неограниченное количество раз, несмотря на ограничения в законодательстве (если бы не поправки, Рахмон не имел бы право выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2020 году).