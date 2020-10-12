В Роспотребнадзоре сообщили о выходе на плато по COVID-19 через 10-20 дней

Выход на плато по заболеваемости COVID-19 в России может произойти в течение следующих 10–20 дней, об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заместителя директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную. Она добавила, что в этот период станут заметны последствия введенных в сентябре — октябре ограничений.

Пшеничная уточнила, что эти меры могут замедлить темпы прироста новых случаев, однако результат будет заметным не сразу, так как у COVID-19 длительный инкубационный период. По ее подсчетам, должно пройти минимум полтора инкубационных периода, чтобы ожидать выхода на плато.

При этом главный пульмонолог Минздрава России, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев считает, что пандемия COVID-19 продлится еще не менее года. Он добавил, что больницы сейчас действительно заполнены, однако увеличение новых случаев COVID-19 ожидаемы: «Ничего необычного нет, и все, что сегодня происходит — закономерность», — уверил он.

«Новая» ранее рассказывала об изменении статистики по COVID-19 в Москве после заявлений мэра столицы Сергея Собянина. После двухмесячного снижения число подтвержденных случаев коронавируса в Москве выросло более чем на 30%. После этого столичная статистика застряла в «собянинском коридоре» — Собянин объявил, что количество новых заболевших «будет находиться в коридоре от 650 до 700», где оно и оставалось на протяжении трех недель. Тогда в Департаменте здравоохранения Москвы это объясняли стабильной эпидемиологической обстановкой.

Накануне, 11 октября, в России за сутки выявили рекордные с начала пандемии 13 634 новых случая COVID-19. В Москве выявили 4 501 новый случай COVID-19 (такого не было с 15 мая). Рекордный показатель с этой же даты зафиксировали также в Петербурге (528 новых заболевших за сутки).

Начиная с 12 октября работодатели столицы должны будут еженедельно предоставлять властям данные своих сотрудников, переведенных на «удаленку» (по требованию московских властей, таких сотрудников должно быть не менее 30%), а на административных границах Орловской области впервые с 11 июня возобновили работу учетно-заградительные посты из-за ухудшения ситуации с COVID-19.