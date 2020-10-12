На третье утро после переговоров Армения и Азербайджан вновь обвинили друг друга в нарушении перемирия

Силовые ведомства Армении и Азербайджана сообщили об обстреле противниками территорий в зоне карабахского конфликта.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян написала в своем фейсбуке, что в ночь с 11 на 12 октября обстановка в зоне конфликта была «относительно стабильной и напряженной»: «Враг сейчас интенсивно обстреливает южный фронт», уверила Степанян.

В Азербайджане, как утверждает Минобороны страны, вооруженные силы Армении «подвергли обстрелу» территорию Агдамского района.

Карта: Анна Жаворонкова / «Новая газета»

В окрестностях Степанакерта утром 12 октября было слышно несколько взрывов, сообщают ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента. РИА-Новости со ссылкой на очевидцев передает, что звуки издавались «где-то далеко за городом». В городе включили сирену воздушной тревоги.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее говорил, что после достижения первых договоренностей о прекращении огня в Нагорном Карабахе «конфликт переходит из военной в политическую фазу», и добавил, что за столом переговоров должна быть представлена Турция.

О режиме прекращения огня Армения и Азербайджан договорились во время переговоров в Москве. Они начались в пятницу 9 октября и шли более десяти часов. Режим прекращения огня вступил в силу с 12:00 10 октября по местному времени (11:00 мск). Примерно через час после этого стороны обвинили друг друга в его нарушении.

Конфликт на линии соприкосновения Нагорного Карабаха и Азербайджана начался 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации. С обеих сторон под обстрелы попадают населенные пункты. Анкара заявляет, что на стороне Армении воюют связанные с курдскими формированиями комбатанты. Ереван же сообщает об участии в конфликте наемников из Турции на стороне Азербайджана.