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№ 112 от 12 октября 2020Читать номер
Что произошло за ночь 12 октября. Коротко
Общество224
Наталья Глуховакорреспондент
224
- Число задержанных силовиками участников акций протеста в Беларуси превысило 580, сообщает правозащитный центр «Весна», некоторых их них увезли скорые. Задержали более 40 освещавших акции протеста журналистов и фотографов. Силовики сразу после начала акций стали жестоко подавлять протестующих, в том числе водометами, светошумовыми гранатами и перцовым газом. После полуночи в Малиновке были слышны звуки выстрелов.
- В Роспотребнадзоре уверили, что Россия может выйти на плато по заболеваемости COVID-19 в течение следующих 10-20 дней, «так как многие ограничительные меры были уже введены в конце сентября — начале октября». Пульмонолог Минздрава заявил, что пандемия коронавируса продлится еще не менее года.
- Соцсеть Twitter пометила сообщение президента США Дональда Трампа о том, что у него выработался иммунитет к коронавирусу COVID-19 и что он больше не заразен, как вводящее в заблуждение. Презизент США запланировал на 12 октября провести первый после заражения коронавирусом предвыборный митинг в городе Сэнфорд (штат Флорида).
- Сборная России сыграла вничью с национальной командой Турции в матче третьего тура Лиги наций УЕФА. Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в Москве. Гол команде России принес Антон Миранчук, команде Турции — Кенан Караман.
- В Москве за последние сутки умерли еще 34 человека с COVID-19, общее число погибших в столице достигло 5629. Начиная с 12 октября работодатели столицы должны будут еженедельно предоставлять властям данные своих сотрудников, переведенных на «удаленку», а на административных границах Орловской области впервые с 11 июня возобновили работу учетно-заградительные посты.
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