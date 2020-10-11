ГосТВ Беларуси: два участника встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ отпущены под домашний арест

Член инициативной группы Виктора Бабарико Юрий Воскресенский и директор компании Pandadoc Дмитрий Рабцевич вышли из СИЗО КГБ под домашний арест. Меру пресечения им изменили после субботней встречи с Александром Лукашенко за круглым столом в изоляторе, сообщает телеканал «Беларусь 1».

Воскресенский рассказал, что Лукашенко «поручил» ему готовить предложения к поправкам в Конституцию и изложить подходы по освобождению ряда лиц, которые «оказались не так общественно опасными для нашей страны, как казались на первом этапе».

До этого Юрий Воскресенский, находясь в СИЗО КГБ, появлялся в постановочных видеороликах, где рассказывал о «технологиях цветных революций», которые якобы использовали оппоненты Лукашенко. Эти видео публиковались государственным агентством БелТА и связанным с пресс-службой Лукашенко telegram-каналом «Пул первого».

Рабцевич же после выхода из СИЗО сразу же заявил, что его устраивает, как в Беларуси устроен IT-сектор. «Есть плацдарм, знания, навыки у сотрудников, есть хорошие условия, в частности декрет и льготы, которые позволяют в будущем развивать отрасли в том разрезе, который есть сейчас. Для бизнеса созданы все условия. Возможно, декрет будет дорабатываться, изменяться», — заявил он.

Беседу с Лукашенко Рабцевич описал так: «Диалог состоялся».

«Буду работать и развиваться — это, наверное, основной посыл, который я для себя вынес», — заключил Рабцевич.

Утром в субботу Александр Лукашенко посетил СИЗО КГБ в Минске, где встретился с экс-кандидатом в президенты Беларуси Виктором Бабарико, его сыном Эдуардом, членом Координационного совета Лилией Власовой, экс-депутатом Мингорсовета Воскресенским, директором Pandadoc Рабцевичем, автором «Новой газеты» и политтехнологом Виталием Шкляровым и другими политзеками. Встреча длилась 4,5 часа, Лукашенко обсуждал с заключенными реформу Конституции. Остальные детали встречи пока не разглашаются.

Лукашенко на «переговорах» с политзеками в СИЗО КГБ. Фото: «Пул первого»

После приезда Лукашенко в СИЗО белорусские власти позволили экс-кандидату в президенты Сергею Тихановскому впервые за четыре месяца поговорить с женой Светланой.