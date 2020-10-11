Инвесторы мусорного полигона на Шиесе отказались от проекта и обязались покинуть территорию до конца года

Компания ООО «Технопарк» (инвестор строившегося на станции Шиес в Архангельской области мусорного полигона) официально сообщила о завершении проекта ЭкоТехноПарк «Шиес», отказалась от дальнейших работ и обязалась покинуть территорию станции вместе с охраной и техникой до конца года.

Защитники Шиеса. Ноябрь 2019 года. Фото: Анна Шулятьева / специально для «Новой»

«Земельный участок 15 Га будет рекультивирован, а техника, персонал компании и сотрудники ЧОП покинут территорию станции Шиес до конца 2020 года. <...> Вывоз имущества ООО «Технопарк» с территории станции Шиес завершится до конца ноября 2020 года», — говорится в заявлении компании.

Временные постройки из Шиеса уберут до 20 декабря, а рекультивация начнется весной 2021 года.

Инвесторы обещают высадить 33 тысячи сеянцев сосны на участке, куда ранее планировалось свозить мусор из Москвы и западных регионов РФ.

В компании отдельно обратились к активистам с просьбой не мешать проходу техники. Там уверяют, что ввозимое оборудование необходимо для рекультивации.

«Технопарк» также начал вести прямую трансляцию работ по восстановлению земельного участка возле станции Шиес.

В январе 2020 года Арбитражный суд Архангельской области обязал снести постройки, возведенные на станции Шиес по инициативе ООО «Технопарк».

Протесты против строительства мусорного полигона на станции Шиес продолжаются с 2018 года. Власти планировали построить там самую большую свалку в Европе, где будут закапывать привезенный из Москвы мусор. Местные жители организовали на месте палаточный лагерь, требуя запретить незаконную стройку. Протестующие неоднократно заявляли о насилии со стороны ЧОПовцев. Правоохранительные органы также производили массовые задержания экоактивистов.