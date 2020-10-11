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№ 111 от 9 октября 2020

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Британец Льюис Хэмилтон одержал 91-ю победу в «Формуле 1» и сравнялся с Михаэлем Шумахером

Спорт3

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Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон из Великобритании поставил личный рекорд по победам в высшем классе автомобильных гонок «Формула 1» и сравнился с легендарным немецким гонщиком Михаэлем Шумахером.

Хэмилтон одержал 91-ю победу на трассе Нюрбургринг в Гран-при Айфеля F1.

Семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер также одержал 91 победу, приняв участие за всю свою карьеру в 246 Гран-при. Шумахер победил 19 раз в составе Benetton и 72 — в команде Ferrari. Хэмилтон был первым 21 раз в составе McLaren и теперь одержал 70-ю победу как пилот Mercedes.

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Британец Хэмилтон — один из самых титулованных пилотов в истории F1. 35-летний гонщик взял 95 поулов, финишировал на подиуме 156 раз и стал самым молодым лидером чемпионата в 22 года (Гран-при в Бахрейне 2007).

Теги:
kn, рекорд, шумахер, хэммилтон, формула 1, гонки

Умерла пострадавшая при взрывах на военных складах в Рязанской области

Общество287

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Умерла женщина, пострадавшая во время взрывов на складах боеприпасов в Рязанской области. Об этом сообщил ТАСС глава территориального центра медицины катастроф Сергей Кузьминов.

«Женщина в возрасте 52 лет умерла. Она находилась в коме», — сказал он. 

Кузьминов добавил, что жизни других пострадавших ничего не угрожает, они в удовлетворительном состоянии. 

Взрывы и пожары произошли 7 октября на территории воинской части в Скопинском районе Рязанской области. Пожары потушили только спустя двое суток. 

В результате произошедшего пострадали 16 человек. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуировали. Из-за пожара и взрывов в Рязанской области ввели режим ЧС, а СК возбудил дело о нарушении правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность (ст. 349 УК). 

Теги:
em, смерть, боеприпасы, взрыв, рязанская область
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