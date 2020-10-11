Британец Льюис Хэмилтон одержал 91-ю победу в «Формуле 1» и сравнялся с Михаэлем Шумахером

Умерла женщина, пострадавшая во время взрывов на складах боеприпасов в Рязанской области. Об этом сообщил ТАСС глава территориального центра медицины катастроф Сергей Кузьминов.

«Женщина в возрасте 52 лет умерла. Она находилась в коме», — сказал он.

Кузьминов добавил, что жизни других пострадавших ничего не угрожает, они в удовлетворительном состоянии.

Взрывы и пожары произошли 7 октября на территории воинской части в Скопинском районе Рязанской области. Пожары потушили только спустя двое суток.

В результате произошедшего пострадали 16 человек. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуировали. Из-за пожара и взрывов в Рязанской области ввели режим ЧС, а СК возбудил дело о нарушении правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность (ст. 349 УК).