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№ 111 от 9 октября 2020Читать номер
Умерла пострадавшая при взрывах на военных складах в Рязанской области
Умерла женщина, пострадавшая во время взрывов на складах боеприпасов в Рязанской области. Об этом сообщил ТАСС глава территориального центра медицины катастроф Сергей Кузьминов.
«Женщина в возрасте 52 лет умерла. Она находилась в коме», — сказал он.
Кузьминов добавил, что жизни других пострадавших ничего не угрожает, они в удовлетворительном состоянии.
Взрывы и пожары произошли 7 октября на территории воинской части в Скопинском районе Рязанской области. Пожары потушили только спустя двое суток.
В результате произошедшего пострадали 16 человек. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуировали. Из-за пожара и взрывов в Рязанской области ввели режим ЧС, а СК возбудил дело о нарушении правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность (ст. 349 УК).
Теги:em, смерть, боеприпасы, взрыв, рязанская область
В Красноярском крае СК пришел с обыском в «Приангарский лесоперерабатывающий комплекс» из-за разлива топлива в Ангару
В Красноярском крае силовики пришли с обысками в «Приангарский ЛПК (лесоперерабатывающий комплекс — ред.)» из-за разлива полтонны топлива в Ангару. Об этом сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК.
Обыск проходил в рамках дела о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ч. 1 ст. 247 УК). СК также допросил членов судовой команды баржи и руководящий состав «Приангарского ЛПК».
Разлив топлива в Ангару произошел 2 октября в Кежемском районе Красноярского края, но информация об этом появилась только 9-го. По предварительным данным, топливо разлилось из-за изношенной цистерны, которая разорвалась. В связи с произошедшим в Кежемском районе ввели режим ЧС.
«Приангарский ЛПК» был создан в 2010 году. Он занимается освоением леса и поставкой пиломатериалов.