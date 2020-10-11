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№ 111 от 9 октября 2020

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Умерла пострадавшая при взрывах на военных складах в Рязанской области

Общество3

3
 

Умерла женщина, пострадавшая во время взрывов на складах боеприпасов в Рязанской области. Об этом сообщил ТАСС глава территориального центра медицины катастроф Сергей Кузьминов.

«Женщина в возрасте 52 лет умерла. Она находилась в коме», — сказал он. 

Кузьминов добавил, что жизни других пострадавших ничего не угрожает, они в удовлетворительном состоянии. 

Взрывы и пожары произошли 7 октября на территории воинской части в Скопинском районе Рязанской области. Пожары потушили только спустя двое суток. 

В результате произошедшего пострадали 16 человек. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуировали. Из-за пожара и взрывов в Рязанской области ввели режим ЧС, а СК возбудил дело о нарушении правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность (ст. 349 УК). 

Теги:
em, смерть, боеприпасы, взрыв, рязанская область

В Красноярском крае СК пришел с обыском в «Приангарский лесоперерабатывающий комплекс» из-за разлива топлива в Ангару

Общество65

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В Красноярском крае силовики пришли с обысками в «Приангарский ЛПК (лесоперерабатывающий комплекс — ред.)» из-за разлива полтонны топлива в Ангару. Об этом сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК. 

Обыск проходил в рамках дела о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ч. 1 ст. 247 УК). СК также допросил членов судовой команды баржи и руководящий состав «Приангарского ЛПК». 

Разлив топлива в Ангару произошел 2 октября в Кежемском районе Красноярского края, но информация об этом появилась только 9-го. По предварительным данным, топливо разлилось из-за изношенной цистерны, которая разорвалась. В связи с произошедшим в Кежемском районе ввели режим ЧС. 

«Приангарский ЛПК» был создан в 2010 году. Он занимается освоением леса и поставкой пиломатериалов. 

Теги:
обыски, уголовное дело, красноярский край, em
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