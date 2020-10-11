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№ 111 от 9 октября 2020Читать номер
В Красноярском крае СК пришел с обыском в «Приангарский лесоперерабатывающий комплекс» из-за разлива топлива в Ангару
В Красноярском крае силовики пришли с обысками в «Приангарский ЛПК (лесоперерабатывающий комплекс — ред.)» из-за разлива полтонны топлива в Ангару. Об этом сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК.
Обыск проходил в рамках дела о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ч. 1 ст. 247 УК). СК также допросил членов судовой команды баржи и руководящий состав «Приангарского ЛПК».
Разлив топлива в Ангару произошел 2 октября в Кежемском районе Красноярского края, но информация об этом появилась только 9-го. По предварительным данным, топливо разлилось из-за изношенной цистерны, которая разорвалась. В связи с произошедшим в Кежемском районе ввели режим ЧС.
«Приангарский ЛПК» был создан в 2010 году. Он занимается освоением леса и поставкой пиломатериалов.
Теги:обыски, уголовное дело, красноярский край, em
Экс-министра образования Архангельской области отправили под домашний арест по делу о совращении двух школьниц
Мария ЕфимоваКорреспондент
Ломоносовский районный суд Архангельска отправил под домашний арест экс-министра образования Архангельской области Юрия Гнедышева, сообщила «Новой газете» старший помощник руководителя регионального управления СК Светлана Тарнаева.
Меру пресечения Гнедышеву избрали на два месяца. Следствие ходатайствовало о его аресте.
Гнедышева задержали в пятницу, 9 октября. Ему вменяются развратные действия в отношении двух несовершеннолетних (ч. 3 ст. 135 УК). По версии следствия, год назад Гнедышев переписывался со школьницами, «оказывая на них развращающее влияние». Помимо этого, одной из них он направил ссылку на непристойную видеозапись.
Дома у Гнедышева прошли обыски. В региональном правительстве уточняли, что он в четверг написал заявление на отпуск с пятницы «на один день с последующим увольнением».
Пост регионального министра образования Гнедышев перед началом учебного года. После его увольнения с должности и.о. министра стала Светлана Маневская, которая до этого была замминистра.