В Красноярском крае СК пришел с обыском в «Приангарский лесоперерабатывающий комплекс» из-за разлива топлива в Ангару

В Красноярском крае силовики пришли с обысками в «Приангарский ЛПК (лесоперерабатывающий комплекс — ред.)» из-за разлива полтонны топлива в Ангару. Об этом сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК.

Обыск проходил в рамках дела о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ч. 1 ст. 247 УК). СК также допросил членов судовой команды баржи и руководящий состав «Приангарского ЛПК».

Разлив топлива в Ангару произошел 2 октября в Кежемском районе Красноярского края, но информация об этом появилась только 9-го. По предварительным данным, топливо разлилось из-за изношенной цистерны, которая разорвалась. В связи с произошедшим в Кежемском районе ввели режим ЧС.

«Приангарский ЛПК» был создан в 2010 году. Он занимается освоением леса и поставкой пиломатериалов.