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№ 111 от 9 октября 2020

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В Красноярском крае СК пришел с обыском в «Приангарский лесоперерабатывающий комплекс» из-за разлива топлива в Ангару

Общество6

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В Красноярском крае силовики пришли с обысками в «Приангарский ЛПК (лесоперерабатывающий комплекс — ред.)» из-за разлива полтонны топлива в Ангару. Об этом сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК. 

Обыск проходил в рамках дела о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ч. 1 ст. 247 УК). СК также допросил членов судовой команды баржи и руководящий состав «Приангарского ЛПК». 

Разлив топлива в Ангару произошел 2 октября в Кежемском районе Красноярского края, но информация об этом появилась только 9-го. По предварительным данным, топливо разлилось из-за изношенной цистерны, которая разорвалась. В связи с произошедшим в Кежемском районе ввели режим ЧС. 

«Приангарский ЛПК» был создан в 2010 году. Он занимается освоением леса и поставкой пиломатериалов. 

Теги:
обыски, уголовное дело, красноярский край, em

Экс-министра образования Архангельской области отправили под домашний арест по делу о совращении двух школьниц

Общество782

Мария ЕфимоваКорреспондент

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Ломоносовский районный суд Архангельска отправил под домашний арест экс-министра образования Архангельской области Юрия Гнедышева, сообщила «Новой газете» старший помощник руководителя регионального управления СК Светлана Тарнаева.

Меру пресечения Гнедышеву избрали на два месяца. Следствие ходатайствовало о его аресте. 

Гнедышева задержали в пятницу, 9 октября. Ему вменяются развратные действия в отношении двух несовершеннолетних (ч. 3 ст. 135 УК). По версии следствия, год назад Гнедышев переписывался со школьницами, «оказывая на них развращающее влияние». Помимо этого, одной из них он направил ссылку на непристойную видеозапись.

Дома у Гнедышева прошли обыски. В региональном правительстве уточняли, что он в четверг написал заявление на отпуск с пятницы «на один день с последующим увольнением».

Пост регионального министра образования Гнедышев перед началом учебного года. После его увольнения с должности и.о. министра стала Светлана Маневская, которая до этого была замминистра. 

Теги:
уголовное дело, педофилия, архангельская область, домашний арест
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