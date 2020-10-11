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№ 111 от 9 октября 2020Читать номер
Экс-министра образования Архангельской области отправили под домашний арест по делу о совращении двух школьниц
Мария ЕфимоваКорреспондент
Ломоносовский районный суд Архангельска отправил под домашний арест экс-министра образования Архангельской области Юрия Гнедышева, сообщила «Новой газете» старший помощник руководителя регионального управления СК Светлана Тарнаева.
Меру пресечения Гнедышеву избрали на два месяца. Следствие ходатайствовало о его аресте.
Гнедышева задержали в пятницу, 9 октября. Ему вменяются развратные действия в отношении двух несовершеннолетних (ч. 3 ст. 135 УК). По версии следствия, год назад Гнедышев переписывался со школьницами, «оказывая на них развращающее влияние». Помимо этого, одной из них он направил ссылку на непристойную видеозапись.
Дома у Гнедышева прошли обыски. В региональном правительстве уточняли, что он в четверг написал заявление на отпуск с пятницы «на один день с последующим увольнением».
Пост регионального министра образования Гнедышев перед началом учебного года. После его увольнения с должности и.о. министра стала Светлана Маневская, которая до этого была замминистра.
НАК сообщил об убийстве двух боевиков в Чечне
В Чечне во время контртеррористической операции были убиты двое боевиков, пишет ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).
Сначала спецназ блокировал боевиков в двух километрах от станицы Ассиновская. В НАК заявили, что они открыли огонь в ответ на предложение сдаться, после чего были убиты.
Информация о вооруженных людях в Серноводском районе Чечни получили органы безопасности, после чего и началась спецоперация, продолжающаяся до сих пор. В месте контртеррористической операции ввели соответствующий правовой режим.