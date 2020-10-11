Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Хроника необъявленной волны. Как Москва и регионы России переживают новый пик COVID-19

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 111 от 9 октября 2020

Читать номер

Экс-министра образования Архангельской области отправили под домашний арест по делу о совращении двух школьниц

Общество3

Мария ЕфимоваКорреспондент

3
 

Ломоносовский районный суд Архангельска отправил под домашний арест экс-министра образования Архангельской области Юрия Гнедышева, сообщила «Новой газете» старший помощник руководителя регионального управления СК Светлана Тарнаева.

Меру пресечения Гнедышеву избрали на два месяца. Следствие ходатайствовало о его аресте. 

Гнедышева задержали в пятницу, 9 октября. Ему вменяются развратные действия в отношении двух несовершеннолетних (ч. 3 ст. 135 УК). По версии следствия, год назад Гнедышев переписывался со школьницами, «оказывая на них развращающее влияние». Помимо этого, одной из них он направил ссылку на непристойную видеозапись.

Дома у Гнедышева прошли обыски. В региональном правительстве уточняли, что он в четверг написал заявление на отпуск с пятницы «на один день с последующим увольнением».

Пост регионального министра образования Гнедышев перед началом учебного года. После его увольнения с должности и.о. министра стала Светлана Маневская, которая до этого была замминистра. 

Теги:
уголовное дело, педофилия, архангельская область, домашний арест

НАК сообщил об убийстве двух боевиков в Чечне

Общество127

127
 

В Чечне во время контртеррористической операции были убиты двое боевиков, пишет ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Сначала спецназ блокировал боевиков в двух километрах от станицы Ассиновская. В НАК заявили, что они открыли огонь в ответ на предложение сдаться, после чего были убиты. 

Информация о вооруженных людях в Серноводском районе Чечни получили органы безопасности, после чего и началась спецоперация, продолжающаяся до сих пор. В месте контртеррористической операции ввели соответствующий правовой режим. 

Теги:
em, боевики, чечня
Больше интересного в вашей ленте
Вы какой-то гений, если пройдете тест без ошибок или наберете хотя бы 9/10
Вы будете видеть меньше такого
Выросли и отомстили тем, кто смеялся: 25 невероятных преображений "гадких утят"
Вы будете видеть меньше такого
Стало известно, кто отравил воду на Камчатке
Вы будете видеть меньше такого
Какой продукт содержит 82% ежедневной потребности в витамине D
Вы будете видеть меньше такого
Электрик со стажем рассказал о скрытых возможностях индикаторной отвертки, я остался под впечатлением
Вы будете видеть меньше такого
Успеть до Покрова – 10 дел, которые нужно сделать дачникам
Вы будете видеть меньше такого
После 50 ношу очки и выгляжу неопрятно: простая методика, чтобы кожа выглядела идеально даже под очками
Вы будете видеть меньше такого
Любимый сорт томата, который я буду сажать всегда.
Вы будете видеть меньше такого
FIA упростила Мазепину попадание в Формулу 1
Вы будете видеть меньше такого
Для РЖД построили абсолютно новый плацкарт. Он длиннее и шире и совсем не похож на предыдущие (фото)
Вы будете видеть меньше такого
Увидел, как сосед применяет горлышко от пластиковой бутылки, взял себе на заметку!
Вы будете видеть меньше такого
В Египте вскрыли 2700-летний саркофаг
Вы будете видеть меньше такого
Последняя валиде империи
Вы будете видеть меньше такого
Действительно лучшие австралийские сериалы
Вы будете видеть меньше такого
Модные и красивые женские куртки на осень 2020
Вы будете видеть меньше такого
Единственный мегаполис в Поволжье, население которого не вымирает
Вы будете видеть меньше такого
Отменят ли итоговое сочинение
Вы будете видеть меньше такого
Почему стоит вернуться к кнопочным телефонам в 2020 году
Вы будете видеть меньше такого
Куда пропали все скутеры?
Вы будете видеть меньше такого
А вы знали, для чего именно предназначено это маленькое отверстие в классическом швейцарском ноже?
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera