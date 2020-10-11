Экс-министра образования Архангельской области отправили под домашний арест по делу о совращении двух школьниц

Ломоносовский районный суд Архангельска отправил под домашний арест экс-министра образования Архангельской области Юрия Гнедышева, сообщила «Новой газете» старший помощник руководителя регионального управления СК Светлана Тарнаева.

Меру пресечения Гнедышеву избрали на два месяца. Следствие ходатайствовало о его аресте.

Гнедышева задержали в пятницу, 9 октября. Ему вменяются развратные действия в отношении двух несовершеннолетних (ч. 3 ст. 135 УК). По версии следствия, год назад Гнедышев переписывался со школьницами, «оказывая на них развращающее влияние». Помимо этого, одной из них он направил ссылку на непристойную видеозапись.

Дома у Гнедышева прошли обыски. В региональном правительстве уточняли, что он в четверг написал заявление на отпуск с пятницы «на один день с последующим увольнением».

Пост регионального министра образования Гнедышев перед началом учебного года. После его увольнения с должности и.о. министра стала Светлана Маневская, которая до этого была замминистра.