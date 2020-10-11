Алиев: конфликт переходит в фазу политического урегулирования, в переговорах должна участвовать Турция

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что после достижения первых договоренностей о прекращении огня в Нагорном Карабахе 10 октября конфликт переходит из военной в политическую фазу. Об этом он заявил в интервью телеканалу РБК.

Карта: Анна Жаворонкова / «Новая газета»

«...Военная часть, я думаю, или же ее первый этап подошел к концу, сейчас мы вышли на политическое урегулирование, которое как раз-таки и обеспечит то, что мы дойдем до конца и получим то, что нам по праву принадлежит», — прокомментировал он состоявшиеся 9-10 октября в Москве при посредничестве МИД РФ переговоры сторон конфликта.

При этом Алиев убежден, что существующие форматы политического урегулирования ситуации устарели.

«...Минская группа была сформирована много лет назад, в 1992 году, при совершенно других геополитических реалиях. И, если бы мы сегодня формировали контактную группу с посредниками, состав был бы другой», — сказал президент, добавив, что за столом переговоров сейчас должна быть представлена Турция.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно выражал поддержку действиям Баку в Карабахе и говорил о готовности выступить на стороне Азербайджана на поле боя. Ереван в свою очередь обвиняет Баку в применении турецкого вооружения, в том числе, — истребителей F-16. Власти Азербайджана отрицают прямое участие Анкары в конфликте.

Однако Алиев в интервью РБК отметил, что

«Турция должна и будет играть важную роль в деле урегулирования конфликта.

В какой форме, юридической или де-факто, — это уже вопрос технический».

Турция входит в состав Минской группы ОБСЕ по урегулирования карабахского конфликта на правах постоянного члена вместе с Беларусью, ФРГ, Италией, Швецией и Финляндией. Армения оспаривает членство Турции в группе, аргументируя это тем, что Анкара ведет себя «воинственно».

Армения и Азербайджан договорились о режиме прекращения огня с целью обмена пленными и телами погибших. Переговоры стартовали в пятницу в Москве и шли более десяти часов. Режим прекращения огня вступил в силу с 12:00 10 октября по местному времени (11:00 мск). Примерно через час после этого стороны обвинили друг друга в его нарушении. В районе Карабаха произошел обмен ударами: пострадал город Гянджа в Азербайджане, а также города Хадрут, Мартуни и Степанакерт в НКР. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.