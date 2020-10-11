Twitter заблокировал аккаунт робота «Федора» после оскорблений космонавтов

Twitter заблокировал учетную запись робота «Федора» после того, как он написал оскорбительные твиты в адрес космонавтов. Сейчас при попытке перейти на страницу с аккаунтом робота говорится, что такой учетной записи нет.

Скриншот страницы робота в твиттере

В аккаунте «Федора» появились комментарии к видео 2014 года с поздравлением экипажем МКС в составе Максима Сураева, Александра Самокутяева и Елены Серовой с Днем тигра. Робот утверждал, что Сураев и Самокутяев пьяны. Как отмечает РИА Новости, он также просил вернуть его к полетам вместо космонавтов: «Роботы лучше справляются со своими обязанностями. По крайней мере лучше, чем эти депутаты (Сураев и Серова депутаты Госдумы. — ред.)».

Скриншот одного из твитов робота

Робота «Федора» создали в 2015 году по заказу МЧС. Предполагалось, что он заменит человека в спасательных операциях или в космосе. В 2019 году робот на космическом корабле «Союз МС-14» отправился на МКС, где пробыл больше недели. Перед пуском и появился его аккаунт в Twitter.