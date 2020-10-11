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№ 111 от 9 октября 2020Читать номер
Twitter заблокировал аккаунт робота «Федора» после оскорблений космонавтов
Twitter заблокировал учетную запись робота «Федора» после того, как он написал оскорбительные твиты в адрес космонавтов. Сейчас при попытке перейти на страницу с аккаунтом робота говорится, что такой учетной записи нет.
В аккаунте «Федора» появились комментарии к видео 2014 года с поздравлением экипажем МКС в составе Максима Сураева, Александра Самокутяева и Елены Серовой с Днем тигра. Робот утверждал, что Сураев и Самокутяев пьяны. Как отмечает РИА Новости, он также просил вернуть его к полетам вместо космонавтов: «Роботы лучше справляются со своими обязанностями. По крайней мере лучше, чем эти депутаты (Сураев и Серова депутаты Госдумы. — ред.)».
Робота «Федора» создали в 2015 году по заказу МЧС. Предполагалось, что он заменит человека в спасательных операциях или в космосе. В 2019 году робот на космическом корабле «Союз МС-14» отправился на МКС, где пробыл больше недели. Перед пуском и появился его аккаунт в Twitter.
Теги:блокировка, роботы, твиттер, em
В России за сутки выявили рекордные с начала пандемии 13 634 новых случая COVID-19
В России за последние сутки выявили 13 634 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. По стране третий день подряд фиксируется рекордный прирост заболевших с начала пандемии.
В Москве выявили 4 501 новый случай COVID-19 (максимум с 15 мая). Рекордный показатель с этой же даты зафиксировали также в Петербурге (528 новых заболевших за сутки). В Подмосковье прирост составил 419 новых случаев, в Ростовской и Нижегородской областях — 272 (максимум с 23 мая) и 262 (максимум с 11 июня) заболевших соответственно.
По России умерли за сутки от коронавируса 149 пациентов, в том числе 35 — в Москве и 21 — в Петербурге. Общее число скончавшихся от инфекции по стране достигло 22 597. Выздоровели 1 020 442 человека, из них 4 240 — за последние сутки.
Мэр Москвы Сергей Собянин в разговоре с «Россией 1» заявил о наступлении пандемии коронавируса. «Наши больницы все больше и больше заполняются больными, увеличивается количество очень тяжелых больных – в реанимации, на ИВЛ. Даже смертность начинает снова расти! Это говорит о том, что пандемия наступает», — сказал он.
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