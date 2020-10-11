В России за сутки выявили рекордные с начала пандемии 13 634 новых случая COVID-19

В России за последние сутки выявили 13 634 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. По стране третий день подряд фиксируется рекордный прирост заболевших с начала пандемии.

В Москве выявили 4 501 новый случай COVID-19 (максимум с 15 мая). Рекордный показатель с этой же даты зафиксировали также в Петербурге (528 новых заболевших за сутки). В Подмосковье прирост составил 419 новых случаев, в Ростовской и Нижегородской областях — 272 (максимум с 23 мая) и 262 (максимум с 11 июня) заболевших соответственно.

По России умерли за сутки от коронавируса 149 пациентов, в том числе 35 — в Москве и 21 — в Петербурге. Общее число скончавшихся от инфекции по стране достигло 22 597. Выздоровели 1 020 442 человека, из них 4 240 — за последние сутки.

Мэр Москвы Сергей Собянин в разговоре с «Россией 1» заявил о наступлении пандемии коронавируса. «Наши больницы все больше и больше заполняются больными, увеличивается количество очень тяжелых больных – в реанимации, на ИВЛ. Даже смертность начинает снова расти! Это говорит о том, что пандемия наступает», — сказал он.