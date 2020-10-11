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№ 111 от 9 октября 2020

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Армения и Азербайджан снова обвинили друг друга в нарушении перемирия

Политика644

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Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Минобороны Азербайджана заявило, что с территории Бердского района Армении был обстрелян азербайджанский город Гянджа. В Азербайджане сообщили о погибших и свыше 30 раненых в результате ракетного обстрела. Представитель Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что «упомянутые претензии абсолютно ложны и не имеют никакого отношения к реальности». Азербайджан также заявил, что ракетному обстрелу подверглась Мингячевирская гидроэлектростанция.

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12:30 Генпрокуратура Азербайджана заявила о девяти погибших в результате обстрела Гянджи. Ранее сообщалось, что погибли семь человек. 

Армения же сообщила, что азербайджанская сторона обстреляла Степанакерт, Хадрут, Мартуни и другие населенные пункты Нагорного Карабаха. Азербайджан это отрицает

О режиме прекращения огня Армения и Азербайджан договорились во время переговоров в Москве. Они начались в пятницу и шли более десяти часов. Режим прекращения огня вступил в силу с 12:00 10 октября по местному времени (11:00 мск). Примерно через час после этого стороны обвинили друг друга в его нарушении. 

Президент непризнанной республики Араик Арутюнян заявил, что полноценного прекращения огня не состоялось. «Сегодня утром было сравнительно спокойно, но мы не знаем, сколько продлится это спокойствие», — приводит его слова «Коммерсант».  При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью РБК, что позитивно оценивает итоги переговоров в Москве.

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Теги:
em, нагорный карабах, азербайджан, армения
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