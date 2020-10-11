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№ 111 от 9 октября 2020

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РАН: к экологической катастрофе на Камчатке могли привести токсичные водоросли

Общество3

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Основной причиной экологической катастрофы на Камчатке могли стать токсичные водоросли. Об этом заявил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров, слова которого приводит пресс-служба регионального правительства. 

«Полной ясности пока нет. Но вариант, что это токсичные водоросли, выходит на первое место. Дальше одна из главных задач — провести морские экспедиции. И разобраться, что может приводить эти водоросли в такое активное состояние, что у нас возникают красные приливы», — сказал он.

Озеров объяснил, что красные приливы — общее название явления, когда выделяются сильные токсины. Они могут влиять и на животных, и на человека. 

В начале октября жители Камчатки сообщили о множестве трупов морских животных и беспозвоночных, выброшенных на берег Тихого океана. Также были обнаружены масляные пятна и загрязнения в реке Налычева. Ученые ДВФУ обнаружили у берегов Камчатки помутнения зеленого цвета и пятно длиной в 40 километров.

Представители «Гринписа» выдвигали версию о том, что экологическая катастрофа произошла из-за полигона ядохимикатов Козельский, находящегося неподалеку. По их версии, химикаты могли попасть в грунтовые воды, вытечь к подножию вулкана Козельский и протечь в реку Налычева. Однако Озеров эту версию отрицает. 

Накануне эксперты российского отделения «Гринпис» сообщили о новых мертвых животных в центре Петропавловска-Камчатского в Авачинской бухте. До этого ученые погрузились в воды Авачинского залива, где предположительно произошел разлив токсичного вещества. Там они обнаружили, что 95% организмов, обитающих на дне, погибли. Для расследования катастрофы власти Камчатки пригласили зарубежных ученых.

Теги:
российская академия наук, камчатка, em
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