Лукашенко встретился с Бабарико, Шкляровым и другими политзеками за круглым столом в СИЗО КГБ. Тихановской дали поговорить с мужем

Александр Лукашенко утром в субботу посетил СИЗО КГБ в Минске, сообщает телеграм-канал «Пул Первого». Согласно фотографии, он там встретился, в частности, с экс-кандидатом в президенты Беларуси Виктором Бабарико.

Фото: телеграм-канал «Пул Первого»

На встрече также присутствовали сын Бабарико Эдуард, член Координационного совета Лилия Власова, бывший депутат Мингорсовета Юрий Воскресенский и другие представители Координационного совета белорусской оппозиции и Объединенного штаба, которые находятся в СИЗО. Она длилась 4,5 часа, отмечает «Пул Первого», добавив, что «содержание беседы участники общим решением оставили в тайне».

Кроме того, на встрече был колумнист «Новой газеты» Виталий Шкляров, который с конца июля находится в минском СИЗО. Как рассказал его адвокат Антон Гашинский, посещавший своего подзащитного накануне, Шкляров ничего не знал о встрече с Лукашенко. «Так как в выходные СИЗО закрыты для посещения, я только в понедельник смогу попытаться выяснить детали разговора. Но расскажет ли он — вопрос», — добавил адвокат.

Обновлено Белорусские власти позволили Сергею Тихановскому, который находится в минском СИЗО, впервые за четыре месяца поговорить со своей женой Светланой Тихановской.

Сегодня в Минске и других городах Беларуси состоялись акции протеста — «Женский демарш». Подобное шествие прошло и за пределами страны, в том числе и в Вильнюсе, где в акции участвовала экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.

Светлана Тихановская на марше в Вильнюсе. Фото: телеграм-канал «Светлана Тихановская»

Напомним, в Беларуси начались протесты после президентских выборов, прошедших 9 августа. ЦИК страны утверждал, что Лукашенко на них набрал свыше 80%, а Тихановская — чуть более 10%. Бабарико был задержан до выборов.

Сейчас многие оппозиционеры или арестованы, или высланы за пределы Беларуси. В частности, по арестом находится член президиума КС Мария Колесникова. Ее защитника Александра Пыльченко могут лишить лицензии из-за комментария Tut.by о том, как может действовать Генпрокуратура страны из-за избиений протестующих силовиками. Представитель Тихановской по конституционной реформе Александр Лебедько, которого задержали 8 октября и впоследствии арестовали на 15 суток, объявил голодовку.