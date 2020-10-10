Парламент Кыргызстана утвердил новый состав кабмина страны во главе с Жапаровым

Парламент Кыргызстана утвердил новый состав правительства страны во главе с Садыром Жапаровым. Об этом сообщает РИА Новости.

За кандидатуру Жапарова, предложенный им состав кабмина и программу единогласно проголосовали все депутаты, которые присутствовали в резиденции «Ала-Арча».

Жапаров заявил, что президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков может уйти в отставку в ближайшее время: «Президент говорил, что после утверждения нового состава правительства и завершения всех связанных с этим процедур он намерен подать в отставку в течение двух-трех дней». При этом президент Кыргызстана ранее говорил, что готов уйти с должности, но «как только страна встанет на путь законности».

Жэнбеков отправил в отставку правительство накануне. Решение об уходе с поста предыдущего премьера Кубатбека Боронова было принято за три дня до этого. На его пост назначили Жапарова, которого после начала протестов в стране освободили из колонии, где он отбывал наказание по обвинению в захвате заложника.

Протесты и столкновения с милицией в стране начались из-за фальсификаций на выборах в парламент — Жогорку Кенеш. Из 16 партий преодолеть порог в 7% удалось лишь четырем политическим объединениям, три из которых — проправительственные. Оппозиция потребовала аннулировать результаты, вскоре ЦИК признал выборы недействительными.

Из-за сложившейся ситуации в Бишкеке введен режим ЧП и действует комендантский час с 21:00 до 5:00. Также в столице Кыргызстана запрещены массовые мероприятия.