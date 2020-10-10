Умер экс-футболист московского «Спартака» Василий Кульков

Минздрав Челябинской области прокомментировал «Новой газете» рекомендации не отправлять скорую помощь к пациентам с жалобами на дыхательную недостаточность.

«Когда пациент звонит и говорит "задыхаюсь", то жалобу можно расценивать по-разному – может быть, человеку совсем плохо и это удушье, либо эта жалоба относится к неотложной помощи, и можно подождать. Не существует такого медицинского термина, как "задыхаюсь". Если человек звонит в скорую с такой жалобой, то она наравне с другими ситуациями будет разбираться», — сообщили в региональном Минздраве.

Там отметили, что сопутствующие симптомы могут помочь понять, задыхается человек и это требует скорой медицинской помощи, либо это дыхательная недостаточность, связанная с коронавирусом. С COVID-19 сейчас работает неотложная помощь, которая умеет лечить заболевание, уточнили в Минздраве.

Вчера были опубликованы рекомендации Минздрава Челябинской области руководителям больниц направлять вызовы, не требующие скорой медицинской помощи, участковым врачам поликлиник или в неотложную помощь. Соответствующее решение принято из-за увеличения вызовов на станции скорой помощи. Сейчас в сутки их поступает уже более двух тысяч.

Диспетчеры скорой помощи разговаривают с пациентами о жалобах и принимают решение о том, срочным является вызов или же его можно передать в поликлинику. В Челябинской области скорая помощь больше не ездит на вызовы к людям с болями в животе, отравлениями и подозрениями на коронавирус.