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Хроника необъявленной волны. Как Москва и регионы России переживают новый пик COVID-19

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№ 111 от 9 октября 2020

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Умер экс-футболист московского «Спартака» Василий Кульков

Спорт2

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Скончался экс-футболист московского «Спартака» и сборной России Василий Кульков. Об этом сообщила «Чемпионату» его жена Елена Махарадзе.

Кулькову было 54 года. Он переболел коронавирусом. Сегодня экс-футболист должен был перенести плановую операцию из-за онкологии.

Кульков выступал за «Спартак» в 1989-1991-х годах, а также в 1995-1997-х. В составе команды он стал чемпионом СССР и России, а также серебряным и бронзовым призером турниров страны. За сборную России в 21 матче Кульков забил пять голов. Он также играл за такие клубы, как «Бенфика», «Порту», «Зенит» и «Крылья Советов». 

Теги:
em, смерть, спартак, футбол

«Задыхаюсь» можно расценивать по-разному: Минздрав Челябинской области объяснил, почему скорые не будут выезжать к пациентам с дыхательными проблемами

Общество110

Юлия БаталоваНовая газета

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Минздрав Челябинской области прокомментировал «Новой газете» рекомендации не отправлять скорую помощь к пациентам с жалобами на дыхательную недостаточность.

«Когда пациент звонит и говорит "задыхаюсь", то жалобу можно расценивать по-разному – может быть, человеку совсем плохо и это удушье, либо эта жалоба относится к неотложной помощи, и можно подождать. Не существует такого медицинского термина, как "задыхаюсь". Если человек звонит в скорую с такой жалобой, то она наравне с другими ситуациями будет разбираться», — сообщили в региональном Минздраве.

Там отметили, что сопутствующие симптомы могут помочь понять, задыхается человек и это требует скорой медицинской помощи, либо это дыхательная недостаточность, связанная с коронавирусом. С COVID-19 сейчас работает неотложная помощь, которая умеет лечить заболевание, уточнили в Минздраве.

Вчера были опубликованы рекомендации Минздрава Челябинской области руководителям больниц направлять вызовы, не требующие скорой медицинской помощи, участковым врачам поликлиник или в неотложную помощь. Соответствующее решение принято из-за увеличения вызовов на станции скорой помощи. Сейчас в сутки их поступает уже более двух тысяч.

Диспетчеры скорой помощи разговаривают с пациентами о жалобах и принимают решение о том, срочным является вызов или же его можно передать в поликлинику. В Челябинской области скорая помощь больше не ездит на вызовы к людям с болями в животе, отравлениями и подозрениями на коронавирус.

Теги:
минздрав, челябинская область, коронавирус, em
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