Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Хроника необъявленной волны. Как Москва и регионы России переживают новый пик COVID-19

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 111 от 9 октября 2020

Читать номер

«Задыхаюсь» можно расценивать по-разному: Минздрав Челябинской области объяснил, почему скорые не будут выезжать к пациентам с дыхательными проблемами

Общество31

Юлия БаталоваНовая газета

31
 

Минздрав Челябинской области прокомментировал «Новой газете» рекомендации не отправлять скорую помощь к пациентам с жалобами на дыхательную недостаточность.

«Когда пациент звонит и говорит "задыхаюсь", то жалобу можно расценивать по-разному – может быть, человеку совсем плохо и это удушье, либо эта жалоба относится к неотложной помощи, и можно подождать. Не существует такого медицинского термина, как "задыхаюсь". Если человек звонит в скорую с такой жалобой, то она наравне с другими ситуациями будет разбираться», — сообщили в региональном Минздраве.

Там отметили, что сопутствующие симптомы могут помочь понять, задыхается человек и это требует скорой медицинской помощи, либо это дыхательная недостаточность, связанная с коронавирусом. С COVID-19 сейчас работает неотложная помощь, которая умеет лечить заболевание, уточнили в Минздраве.

Вчера были опубликованы рекомендации Минздрава Челябинской области руководителям больниц направлять вызовы, не требующие скорой медицинской помощи, участковым врачам поликлиник или в неотложную помощь. Соответствующее решение принято из-за увеличения вызовов на станции скорой помощи. Сейчас в сутки их поступает уже более двух тысяч.

Диспетчеры скорой помощи разговаривают с пациентами о жалобах и принимают решение о том, срочным является вызов или же его можно передать в поликлинику. В Челябинской области скорая помощь больше не ездит на вызовы к людям с болями в животе, отравлениями и подозрениями на коронавирус.

Теги:
минздрав, челябинская область, коронавирус, em
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera