В Кыргызстане задержали экс-президента страны Атамбаева

Экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева задержали сотрудники правоохранительных органов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на штаб Социал-демократической партии (СДПК).

«В настоящее время решается вопрос о мере пресечения в отношении экс-президента», — отметили там. В Госкомитете нацбезопасности Кыргызстана 24.kg сообщили, что Атамбаев задержан по делу об организации массовых беспорядков в Бишкеке. Вместе с ним силовики задержали его телохранителей — Каната Сагымбаева и Дамира Мусакеева.

Ранее сообщалось, что спецназ вошел на территорию особняка Атамбаева в селе Кой-Таш. Представитель СДПК Кундуз Жолдубаева уточнила, что силовики перекрыли подъезд к дому бывшего президента. Она напомнила, что суд отпустил его под домашний арест.

Атамбаев проходит обвиняемым по нескольким статьям УК Кыргызстана. Ему вменяется, в частности, незаконное освобождение из колонии криминального авторитета Азиза Батукаева, а также захват заложников, организация массовых беспорядков и убийство. Все эти обвинения бывший глава республики называл политическими.

Аатамбаева освободили из СИЗО Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана митингующие в ночь с 5 на 6 октября. Протесты и столкновения с милицией в стране начались из-за фальсификаций на выборах в парламент — Жогорку Кенеш. Из 16 партий преодолеть порог в 7% удалось лишь четырем политическим объединениям, три из которых — проправительственные. Оппозиция потребовала аннулировать результаты, вскоре ЦИК признал выборы недействительными.

Из-за ситуации в Бишкеке ввели режим ЧП. Президент страны Сооронбай Жээнбеков также приказал ввести военную технику и военнослужащих в столицу. Помимо этого, в Бишкеке вводится комендантский час c 21:00 до 5:00, а также запрещаются массовые мероприятия.