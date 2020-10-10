Губернатор Камчатки рассказал о сбросившем воды судне у Халактырского пляжа

Губернатор Камчатки Владимир Солодов в своем инстаграме рассказал о судне, которое 23 сентября в 7:00 проходило рядом с Халактырским пляжем сбросило воды в океан.

Его обнаружили с помощью спутников. «Сам объем (выброшенных вод — ред.) очень незначительный, конечно, он не мог привести к тому эффекту, который мы наблюдаем по всей акватории, но даже по этому случаю судно 100% будет установлено», — отметил он.

Солодов добавил, что имеющиеся системы мониторинга позволяют выявлять всех нарушителей природоохранного законодательства, но ими не умеют пользоваться. Он пообещал, что в ближайшее время будет запущена комплексная система мониторинга.

В начале октября жители Камчатки сообщили о множестве трупов морских животных и беспозвоночных, выброшенных на берег Тихого океана. Также были обнаружены масляные пятна и загрязнения в реке Налычева. Ученые ДВФУ обнаружили у берегов Камчатки помутнения зеленого цвета и пятно длиной в 40 километров.

Накануне эксперты российского отделения «Гринпис» сообщили о новых мертвых животных в центре Петропавловска-Камчатского в Авачинской бухте. До этого ученые погрузились в воды Авачинского залива, где предположительно произошел разлив токсичного вещества. Там они обнаружили, что 95% организмов, обитающих на дне, погибли. Для расследования катастрофы власти Камчатки пригласили зарубежных ученых.